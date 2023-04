Comunali 2023, il Pd: «Treviso in ritardo sulla pedonalizzazione, Conte smemorato»

«Il sindaco Conte dimentica di aver amministrato la città negli ultimi cinque anni» attaccano Carlotta Bazza e Marco Zabai, candidati consiglieri comunali per il Partito Democratico a Treviso. Durante l’ultimo dibattito tra candidati sindaco, Conte ha annunciato una prima pedonalizzazione della città, a partire da una chiusura selettiva di Piazza Duomo.

«Conte - continuano Bazza e Zabai - non vuole ammettere che la città sulla pedonalizzazione è in forte ritardo e che le politiche di questa giunta sono semplicemente nulle. Treviso necessita di un piano urgente che porti progressivamente a una pedonalizzazione del centro e alla liberazione di vie e piazze civiche, dove dislocare iniziative cittadine e commerciali, come potrebbe essere fatto a Santa Maria Maggiore, un piano che sia capace di dialogare tra commercianti, residenti e cittadini per rilanciare residenzialità, servizi, commercio e turismo. I tanti negozi sfitti e le vetrine vuote della nostra città ci dicono che serve rilanciare il centro ma allo stesso tempo rafforzare la mobilità dolce e la disponibilità di parcheggi fuori Mura. Tutto questo a partire dalla pedonalizzazione, dall’introduzione di Ztl serali in alcune piazze, come in piazza Trentin, e dalla scommessa di una Treviso più sostenibile e verde» concludono Bazza e Zabai