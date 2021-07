Elezioni a Conegliano: Piero Garbellotto verso la candidatura a sindaco

Piero Garbellotto candidato a sindaco di Conegliano per Lega e Fratelli d'Italia: il nome dell'imprenditore, presidente Imoco Volley, sembra ormai certo nella corsa alle prossime elezioni comunali.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", giovedì 8 luglio ci sarà la presentazione ufficiale alla quale parteciperà anche il Governatore del Veneto, Luca Zaia. Il luogo scelto da Lega e Fratelli d'Italia è il "Biscione", da anni al centro di polemiche e dibattiti legati alla sicurezza. Sarà proprio questo il tema su cui si baserà il programma elettorale dei due partiti di centrodestra: eliminare la criminalità dal centro e dalla periferia di Conegliano: massima priorità alla sicurezza. Tra gli altri temi da affrontare: il nuovo ospedale, la viabilità, i parcheggi e lo sviluppo commerciale dei negozi del centro. Domenica 4 luglio Zaia era a Conegliano per sottoscrivere la petizione per il Referendum sulla Giustizia voluta dalla Lega. Sul nome del prossimo candidato sindaco non ha voluto sbilanciarsi, dicendo solo che la città ha bisogno di un nuovo leader in grado di guidare una squadra. Giovedì si avrà la conferma.