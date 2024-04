Comunali 2024, Marco Durante si candida a sindaco di Ponzano Veneto

L'ingegnere Marco Durante sarà il candidato sindaco della lista civica "Rete Ponzano" alle prossime elezioni comunali del comune trevigiano. Sabato 13 aprile la presentazione ufficiale del candidato che potrà contare sul sostegno esterno di Azione e Italia Viva.

Tra i temi del programma elettorale spiccano la Casa della salute nella zona di via Roma a Paderno. Parcheggi a servizio delle scuole, passaggi pedonali ad alta visibilità e riqualificazione degli spogliatoi dello stadio Pizzolon e della pista di atletica, creando anche nuovi spazi per le società sportive. «La mia candidatura - spiega Durante - nasce dal lavoro fatto in questi 11 anni con il gruppo "Rete Ponzano", fondato nel 2013 con il caro Alberto Pivato, mancato lo scorso 23 gennaio a soli 48 anni. Questo gruppo si è consolidato con la partecipazione di Mario Sanson e Ylenia Tasca, attualmente colleghi consiglieri comunali eletti con la lista Ponzano Civica. Mi candido a queste elezioni con un gruppo di persone di cui ho profonda stima. Insieme vogliamo proporre un diverso modo di amministrare, basato sulla trasparenza e sul coinvolgimento della cittadinanza, senza il condizionamento di eventuali interessi di partito.- Non sempre l'interesse dei partiti corrisponde al bene per il territorio, noi, svincolati da ogni logica di potere dall’alto, siamo liberi di proporre le scelte migliori per il nostro Comune». Lo sfidante sarà Renzo Trevisin, candidato sindaco della civica Insieme per Ponzano, con la partecipazione del Pd.

Sulla scelta della sua lista, Durante spiega: «Riteniamo che una civica sia l'unica soluzione per trovare il punto di convergenza tra le migliori idee, da qualsiasi parte esse provengano, senza dover sottostare alle molteplici pressioni che spesso animano le correnti politiche. Crediamo fortemente a questo ribaltamento del sentire l'amministrazione del bene pubblico. La bontà di un’idea o di una proposta non deve mai e poi mai dipendere dalla provenienza da cui essa deriva».