Referendum per il park in piazza Vittoria: «Se non lo fa il Comune sarà autogestito»

Il parcheggio interrato in piazza Vittoria continua a far discutere la politica e i trevigiani. In questi giorni il Partito Democratico e Coalizione Civica per Treviso hanno avanzato l'ipotesi di una consultazione pubblica tra i cittadini per capire quante persone in città sono effettivamente favorevoli o meno al progetto.

Il referendum cittadino non potrà essere fatto dal momento che non esiste ancora il necessario regolamento comunale che ne renderebbe possibile l’attivazione (prevista dallo Statuto del Comune). L'amministrazione comunale potrebbe comunque organizzare una consultazione, sia online che “fisica”, per conoscere l’opinione della cittadinanza sulla questione. Si tratterebbe di predisporre, oltre alla consultazione online, dei gazebo o dei “seggi” in strutture pubbliche (ex-centri civici, sale pubbliche, evitando le scuole), di stampare le schede e di predisporre degli elenchi dei partecipanti al voto.

Il commento

«Non mancherebbero certo dei componenti di seggio volontari e, quindi, la spesa per il Comune sarebbe molto contenuta - sostiene Coalizione Civica in una nota -. Se, però, l’amministrazione cittadina non intende organizzare la consultazione, si può pensare anche, insieme ad associazioni, comitati, cittadini, all’organizzazione di un "referendum autogestito". Nei prossimi giorni contatteremo gli interessati per verificare se questa ipotesi trova consenso e sostegno o se si preferisce avviare altre iniziative».