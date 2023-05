Comunali 2023, Matteo Salvini torna a Treviso per Mario Conte

Giovedì 11 maggio alle ore 11 in Piazza dei Signori, il vicepremier e Ministro dei trasporti Matteo Salvini tornerà a Treviso a sostegno del candidato sindaco Mario Conte. L'appuntamento sarà uno degli ultimi incontri della campagna elettorale in vista delle elezioni comunali di domenica 14 e lunedì 15 maggio.

Tra le ultime proposte del sindaco attualmente in carica c'è quella di una sicurezza più vicina ai cittadini con un vigile amico nelle zone critiche della città. Nel corso del primo mandato l’organico della polizia locale è stato implementato e dotato di tecnologie per garantire la sicurezza dei cittadini. Il candidato sindaco Mario Conte afferma: «Vogliamo continuare sulla strada tracciata istituendo la figura del ‘vigile amico’, più vicina al cittadino e ai quartieri. Metteremo a disposizione un agente per zona che fornirà ai cittadini il numero di cellulare di servizio. In questo modo sarà possibile inviare direttamente segnalazioni, esposti, richieste o informazioni». Questa accortezza permetterà di “fidelizzare” il rapporto tra i singoli cittadini e l’agente di polizia locale. Così infatti: «Agli agenti il cittadino potrà chiedere consigli sulla sicurezza o segnalare situazioni anomale, oppure quei casi che potrebbero mettere in pericolo la sicurezza urbana e la vivibilità».