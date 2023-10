Case Ater, Coalizione Civica: «Fondi dimezzati durante l'amministrazione Conte»

Le Ater del Veneto devono versare annualmente alla Regione un contributo pari allo 0,4% del valore locativo degli immobili di proprietà, una partita che vale 5 milioni di euro all’anno (comprendendo quelli che versano i comuni allo stesso titolo) il cui utilizzo da parte della regione stessa non è vincolato in alcun modo a interventi per il diritto alla casa. Non è stata approvata, finora, la proposta della consigliere regionale del Veneto, Elena Ostanel, di eliminare questo balzello permettendo alle Ater di utilizzare questi fondi per la propria attività di messa a disposizione di alloggi popolari. Dall’altro lato, si prefigura, sempre per le Ater l’obbligo di pagare ai comuni l’Imu sugli alloggi sfitti (una partita che per Treviso vale, con ogni probabilità, una cifra nell’ordine delle centinaia di migliaia di euro) creando ulteriori difficoltà alle aziende in questione. Anche in questo caso è stato proposto ai comuni di rinunciare a questo introito ma, almeno per quanto riguarda il Comune di Treviso, non c’è stata risposta. Da parte sua che cosa fa o non fa l’amministrazione comunale di Treviso per il diritto alla casa?

A chiederselo è Luigi Calesso, portavoce di Coalizione Civica Treviso, che commenta. «Durante gli anni della prima amministrazione Conte la spesa del Comune per l’edilizia abitativa si è dimezzata, passando dai 4 milioni di euro del 2018 agli 1,8 milioni del 2022.Abbiamo verificato nei bilanci consuntivi del Comune di Treviso dal 2018 (ultimo anno con il bilancio varato dalla giunta di centrosinistra) al 2022 quale è stata la spesa sostenuta per il “Programma edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare” e abbiamo calcolato anche l’incidenza percentuale sulla spesa del comune».

Il quadro che emerge è il seguente.

spesa per edilizia % spesa per edilizia residenziale totale spese

residenziale pubblica pubblica sul totale spese da bilancio consuntivo

2018 4.000.730 4,18 95.798.781

2019 2.936.356 3,29 89.235.548

2020 2.470.827 2,34 105.720.625

2021 2.038.542 1,95 104.802.700

2022 1.857.844 1,74 107.025.436

I quattro bilanci consuntivi approvati dall’amministrazione Conte hanno registrato una progressiva diminuzione del capitolo di spesa in questione che risulta più che dimezzato rispetto al 2018, scendendo nel 2021 e nel 2022 sotto i due milioni di euro dopo quasi dieci anni. Per il 2023 è disponibile il bilancio di previsione che, per l’ambito in questione, prevede una ulteriore pesante riduzione di spesa, portandola a 1.267.751 euro. Va anche ricordato che tra il 2019 e il 2022 l’amministrazione comunale ha speso 35 milioni di euro (a cui si aggiungono gli 11 previsti per il 2023) per “viabilità e infrastrutture stradali” cioè circa il quadruplo di quello che ha destinato all’edilizia residenziale pubblica (9,3 milioni tra il 2019 e il 2022).

Diritto alla casa

Nella voce di bilancio “interventi per il diritto alla casa” (è una voce specifica all’interno della più ampia missione di spesa dedicata ai diritti e alle politiche sociali) sono compresi gli aiuti alle famiglie per il pagamento di ipoteche o di interessi sulle case di proprietà e le uscite legate all’assegnazione degli alloggi economici e popolari. Questi sono i dati per i capoluoghi veneti nel 2021.

spesa complessiva spesa pro capite

per il diritto alla casa per il diritto alla casa

Vicenza 1.858.432,78 € 16,85 €

Padova 2.889.046,17 € 13,98 €

Venezia 2.750.737,29 € 10,92 €

Verona 2.660.919,50 € 10,39 €

Rovigo 329.119,80 € 6,36 €

Treviso 464.340,38 € 5,50 €

Belluno 83.126,73 € 2,35 €

Evidente, quindi, che la nostra amministrazione spende, in rapporto al numero degli abitanti, un terzo di quella di Verona e circa la metà di quelle di Venezia e Verona.

«Il Comune spenda di più»

Conclude Calesso: «Per una concreta politica della casa è necessario: che l’amministrazione comunale aumenti lo stanziamento per l’edilizia residenziale pubblica per mettere a disposizione un numero maggiore di alloggi e che aumenti la spesa per il diritto alla casa con cui sostenere persone e famiglie in difficoltà nel pagamento di mutui e canoni di locazione. Che amministrazione comunale e ATER facciano pressione sulla Giunta Regionale perché assuma la questione del diritto alla casa come elemento centrale delle proprie politiche e che traduca, fin dal prossimo bilancio, questa priorità in adeguati stanziamenti di fondi. Solo per fare un esempio: quanti alloggi pubblici si possono ristrutturare con i 124 milioni di euro destinati alla realizzazione della nuova pista di bob a Cortina?»