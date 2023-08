Sicurezza in città, Fratelli d'Italia in piazza Borsa

Una rappresentanza di Fratelli d’Italia Treviso accompagnata dall’On. Marina Marchetto Aliprandi, dal coordinatore provinciale Giuseppe Montuori e dal coordinatore cittadino Gino Balbinot ieri mattina, domenica 6 agosto, ha incontrato la cittadinanza in Piazza Borsa a Treviso per dar seguito all’iniziativa regionale “Estate in Piazza”, lanciata nei giorni scorsi dal Senatore Luca De Carlo, coordinatore regionale di FdI. Un modo per sensibilizzare i cittadini ad un tema sempre caldo, proprio in un luogo che negli ultimi mesi è stato al centro delle polemiche, anche politiche, proprio numerosi episodi di risse e aggressioni.

«Un appuntamento nel cuore di una città d’arte stupenda come Treviso, che ci ha permesso di confrontarci direttamente con i cittadini per testare sul campo l’operato del Governo» hanno spiegato Montuori e Balbinot «Per fare bene e farlo meglio è indispensabile avere un contatto costante e personale con la comunità e con il territorio; abbiamo scelto di essere presenti nelle piazze e nelle località turistiche per sfruttare al meglio questi giorni di pausa, per avere un ulteriore contatto con le famiglie, le realtà imprenditoriali, i pensionati, etc… Il nostro è un atto dovuto finalizzato allo sviluppo di politiche tarate sulla realtà quotidiana».