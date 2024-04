Caso Vettoretti, l'assessore: «Contano i fatti, con i commercianti c'è dialogo»

L'assessore Rosanna Vettoretti è intervenuta in prima persona sul caso che, negli ultimi giorni, l'ha vista al centro di un vero e proprio attacco da parte di un gruppo di negozianti (in particolare la lettera di Nicoletta Piovesan Pesce per Treviso Imprese Unite ed Enrico De Wrachien di Rivivere Treviso) che l'hanno accusata di "immobilismo" per la situazione stagnante del commercio in centro storico.

«Penso che l'importante sia saper ascoltare - ha dichiarato l'assessore -. Molte volte le critiche possono far bene, aiutano ad allargare la nostra visione ed il raggio d'azione. Gli aiuti ai commercianti presentati oggi non sono certo una misura elaborata in questi giorni ma un progetto in cantiere da mesi che dimostra come, alla fine, siano i fatti a contare. Oggi la risposta di squadra alla transizione del commercio locale è stata bellissima. Il dialogo con i commercianti c'è ed è in corso». Sulla questione anche il sindaco Mario Conte ha voluto dire la sua: «Faremo senz'altro tesoro delle critiche ricevute: ci impegneremo di più per cambiare marcia ma il progetto di Treviso sostenibile presentato oggi dimostra come i primi mesi di mandato dell'assessore Vettoretti siano stati dedicati all'ascolto e alla conoscenza del settore del commercio. Impegno e passione da parte nostra ci saranno sempre per dare risposte concrete ai commercianti trevigiani».