“Faccia a faccia” tra i candidati sindaco nei Comuni al voto della castellana

Torna anche quest’anno il consueto appuntamento di confronto tra candidati sindaco organizzato da Confartigianato Imprese Castelfranco Veneto aperto al pubblico. Il “Faccia a Faccia” nella castellana, previsto nei comuni al voto, si terrà giovedì 11 maggio alle ore 20.30 presso la Sala Cinema del Teatro Sanson in Piazza Martiri della Libertà a Vedelago, mentre l’evento di Castello di Godego, che era stato previsto per il 9 maggio, non potrà svolgersi a causa dell’indisponibilità di uno dei due candidati.

L’appuntamento, ormai diventato storico e abituale, vuole garantire uno scambio di opinioni e punti di vista tra i futuri amministratori che gestiranno l’agenda politica locale nei prossimi anni. In particolare, i candidati comunali di Vedelago (Fiorenza Morao, Marco Perin, Renzo Franco e Giuseppe Romano) saranno invitati a fornire i loro programmi e iniziative su alcune priorità care al mondo dell’artigianato. Il dibattito, moderato da Alessandro Zuin, vice capo redattore del Corriere del Veneto, verterà sui temi: welfare, giovani e lavoro, ambiente, infrastrutture e viabilità.

«Sono anni che organizziamo questo incontro: un’opportunità per permettere ai candidati di raccontare i diversi programmi e punti di vista per lo sviluppo del territorio – ha esordito Maurizio Cattapan, Presidente Confartigianato Imprese Castelfranco Veneto – Lo scorso 20 aprile abbiamo presentato alle Amministrazioni comunali di tutta la castellana i frutti di un lavoro che ha messo a confronto elementi demografici della popolazione e delle imprese del nostro territorio. Dallo studio si è notato come la popolazione sia cresciuta nei centri dove vi è maggiore sviluppo di imprese e di servizi, dove i costi della vita sono inferiori, quindi a scapito delle aree meno attente a queste tematiche – ha spiegato Cattapan – risulta quindi fondamentale agire per continuare a mantenere alta l’attrattività del nostro territorio, lavorando sui bisogni attuali della popolazione e delle imprese, sulle evoluzioni socio-economiche e mettendo nero su bianco prospettive e linee guida chiare per agire insieme».