Nuovi arrivi di migranti in Veneto, Zaia: «Cabina di regia con Regione e Anci»

«L'impressione è che ci sia molta confusione e che soprattutto non si sia capito bene qual è il termine della discussione: primo aspetto, stiamo parlando di un Paese che l'11 aprile di quest'anno ha dichiarato lo stato d'emergenza su tutto il territorio nazionale per l'immigrazione, secondo aspetto, il 16 aprile di quest'anno sempre il Governo ha nominato un commissario, il dottor Valenti e dei soggetti attuatori che sono i Prefetti delle città capoluogo. In questa catena di comando è previsto che l'arrivo dei profughi venga dirottato nei territori quindi i Prefetti li distribuiscono». Così oggi, 17 luglio, il presidente del Veneto, Luca Zaia, interveniene sul tema che rischia di diventare caldissimo nelle prossime settimane, quello dell'arrivo sempre più massiccio di migranti: attualmente sono 7.800 quelli ospitati.

Proprio per affrontare questa crisi Zaia ha rilanciato la proposta di una cabina di regia che coinvolga anche Regione e Anci. «Noi abbiamo proposto e siamo i primi in Italia un protocollo che è una sorta di documento di intenti, non decide nulla ma che introduce un elemento nuovo» continua il presidente «dato che siamo fuori da questa partita abbiamo chiesto che ci sia una cabina di regia nella quale, come scritto nel protocollo, si coinvolgano la Regione e l'Anci perchè altrimenti i sindaci non toccano palla su questa storia. Il protocollo è andato al ministero degli Interni ed è stato approvato, non è vero che è una cosa inventata in casa. Non è un protocollo per imporre qualcosa a qualcuno ma dice semplicemente: noi vogliamo scongiurare le tendopoli, le nuove Cona. Cerchiamo di far di tutto perchè questo non accada, non siamo innamorati dell'arrivo degli immigrati, o li subiamo o li gestiamo questi flussi. Un amministratore può solo che ragionare così, il livello della politica è un altro».