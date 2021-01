Zanoni (PD): «Case popolari a Treviso: siamo in emergenza abitativa»

«Di fronte a un’emergenza abitativa sempre più pesante a causa della crisi economica legata alla pandemia, non possiamo permetterci di continuare a dismettere il patrimonio pubblico. Per questo in Commissione Ambiente abbiamo votato contro all’alienazione di 38 alloggi Ater nel comune di Treviso. Ho invitato la presidenza e i colleghi ad approfondire la questione e mi auguro che la Regione non insista a nascondere la testa sotto la sabbia. È un problema vero e drammatico». Questo il duro commento di Andrea Zanoni, consigliere regionale del Partito Democratico, dopo il parere positivo dato nella seduta di giovedì alla vendita di 38 case Erp nel capoluogo della Marca: undici in via Toscana, quattro in via Bianchini, uno in via Lazio, quattro in via Sicilia, sei in via San Zeno, quattro in via Dandolo, tre in via Matter, quattro in via Capuzzo e uno in viale Giulio Cesare.

«È un’operazione che dovrebbe portare nelle casse dell’Ater 597mila euro, pari a 44.900 per unità abitativa considerando che si prevede di venderne circa il 30%, fondi che serviranno per ristrutturane altre nove. In ogni caso avremo un saldo negativo di -29 alloggi pubblici. Non crediamo sia la scelta giusta, vista la situazione: i dati del 2019 ci dicono che in Veneto ci sono 4500 case Ater vuote e 15mila famiglie in attesa di una casa popolare, numeri già vecchi e sottostimati perché con l’emergenza Covid e la conseguente crisi economica ci sono sempre più persone non in grado di pagare l’affitto o addirittura costrette a vendere il proprio appartamento. Viviamo in un’epoca in cui gli alloggi Erp sono vitali per moltissimi cittadini, ecco perché è necessario invertire la rotta», insiste Zanoni.

«Nella scorsa legislatura ci siamo battuti per chiedere un serio piano di edilizia pubblica, che non contemplasse solo un aumento degli affitti per gli inquilini. Negli ultimi cinque anni nel caso di questi alloggi in vendita, non è stato fatto alcun intervento di recupero, restauro e manutenzione, né c’è una programmazione vera da parte della Regione. Le Ater per tirare a campare sono costrette ad alienare il proprio patrimonio perché mancano i fondi, ma nel 2019 la maggioranza ha bocciato un nostro emendamento per finanziarle con 20 milioni. È un controsenso il continuo depauperamento di alloggi pubblici quando migliaia di persone da anni sono in attesa di una casa, avendone tutti i requisiti».