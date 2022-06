Comunali 2022, secondo mandato per il sindaco Daniele Dalla Nese

Daniele Dalla Nese sarà il sindaco di Zenson di Piave per altri cinque anni: candidato con la lista civica "Ripartiamo per Zenson" ha ottenuto il 66,17% delle preferenze, superando la sfidante Debora Lorenzon della lista "Cambiamenti" (33,83% di voti).

«Sono davvero felice per questo risultato un po' inaspettato perché abbiamo ottenuto quasi il doppio delle preferenze rispetto alla lista rivale - il commento del sindaco appena rieletto -. I consiglieri uscenti sono stati tutti riconfermati, l'altra metà della squadra invece sarà composta da giovani e nuove leve. Da domani ci metteremo subito al lavoro per continuare quanto già iniziato durante il primo mandato: ad avere la priorità su tutto sarà l'acquisizione della scuola dell'infanzia donata dalla curia. Terminata la procedura di acquisizione andranno fatti i lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza dell'edificio. Non sarà però l'unico intervento in programma - conclude Dalla Nese - Con la mia squadra ci concentreremo anche su: viabilità, sicurezza, anziani e contributi a supporto delle famiglie, un'idea molto apprezzata durante il nostro primo mandato. Chiudo con un grazie gigantesco ai cittadini che ci hanno rinnovato la fiducia, prometto che non li deluderemo»