Igiene orale nelle scuole elementari, coinvolti oltre novemila studenti

Banca delle Terre Venete e Rotary Club hanno unito le forze per portare l’educazione all’igiene orale nelle scuole elementari del territorio. Con l’anno scolastico 2022-2023 si è chiuso infatti il progetto che ha coinvolto oltre 9mila ragazzi tra i 6 e gli 11 anni di Bassanese, Asolano, Asiaghese e Castellana, con l’obiettivo di sensibilizzare le nuove generazioni sull’importanza della prevenzione dentale.

Il progetto

L'iniziativa, fortemente sostenuta da Banca delle Terre Venete, è stata ideata dal Rotary Club Bassano del Grappa Castelli. Condivisa successivamente da Rotary Club di Bassano del Grappa, Rotary Club Asolo e Pedemontana del Grappa, Rotary Club Asiago, Rotary Club Castelfranco Asolo e Rotaract Club Bassano del Grappa, ha ottenuto i patrocini della Città di Bassano e del Distretto Rotary 2060, che riunisce i Club delle regioni Trentino-Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Veneto, ed il supporto del Distretto Rotary 2060. La sinergia tra queste realtà ha reso possibile il coinvolgimento di 25 Istituti Comprensivi e Scuole Paritarie, oltre 70 plessi scolastici, 491 classi, per un totale di 274 ore di lezione elargite. Il progetto, avviato lo scorso febbraio, ha portato nelle scuole sette giovani laureati in Odontoiatria (e percorsi affini) che hanno tenuto lezioni di 1 ora nelle classi delle Scuole Primarie diffondendo le “regole d’oro” dell’igiene orale. Particolare attenzione è stata inoltre dedicata ai denti e alle loro funzioni, alle norme di igiene alimentare e alle potenziali cause di patologie. All’elaborazione dell’iniziativa hanno partecipato, tra gli altri, Flavio Tura Direttore Scientifico, Gianni Posocco Coordinatore del Progetto e Paolo Grendele Segretario del Rotary Club Bassano del Grappa Castelli. L’attività ha inoltre visto il supporto di soci Rotaract (il Rotary giovanile) che hanno prestato consulenza informatica nel corso delle lezioni.

I commenti

«È con forte convinzione che la nostra Banca ha scelto di supportare questo progetto, che non soltanto incarna i valori del Credito Cooperativo ma diffonde anche cultura della salute e del benessere. Un insegnamento di grande rilevanza per le donne e gli uomini di domani, perché dal rispetto del proprio corpo si sviluppa la capacità di prendersi cura degli altri. Siamo pertanto orgogliosi di aver contribuito, in sinergia con il Rotary Club, a sensibilizzare i nostri ragazzi sull’importanza di questi valori» spiega Pietro Pignata, vicepresidente vicario di Banca delle Terre Venete.

«È motivo di grande soddisfazione sapere che la forza della nostra rete ha permesso di diffondere l’iniziativa nel territorio, coinvolgendo una vastissima platea di ragazzi. Non solo, il positivo andamento delle prime fasi e lo stimolo di Banca delle Terre Venete hanno consentito di estendere il progetto agli Istituti Comprensivi della Castellana. Ancora una volta abbiamo dato forma concreta allo spirito rotariano che invita a partecipare in modo attivo, significativo ed incidente alla vita sociale della comunità» conclude Giuseppe Saretta, presidente del Rotary Club Bassano del Grappa Castelli.