Gli studenti di Asolo si collegano con il Circolo Polare Artico

"Qui Asolo, a voi Artico". Straordinaria occasione di incontro, anche se in modalità remota, e soprattutto di apprendimento per gli studenti delle classi terze dell'istituto comprensivo di Asolo. Grazie a un collegamento online tramite la piattaforma Google Meet, i ragazzi delle sedi di Asolo e di Castelcucco si sono connessi con la base italiana del Cnr al Circolo Polare Artico e hanno potuto scoprire l’interessante esperienza di un loro giovane e già affermato concittadino: Matteo Feltracco, asolano, ricercatore dell’Istituto di Scienze polari del Cnr. Oltre al dottor Feltracco, relatore dell’incontro, sono intervenuti dalla Base Italiana anche i due colleghi ricercatori Massimiliano Vardè dell’Istituto di Scienze Polari del Cnr e Francesco De Rovere dell’Università Ca’ Foscari di Venezia.

«Raccontare le scoperte nell'ambito dei cambiamenti climatici in Artico e in Antartide dialogando con i ragazzi delle scuole medie di Asolo e Castelcucco mi ha estremamente entusiasmato - dichiara Matteo Feltracco dopo il collegamento - Ho notato molta curiosità, indice di un evidente interesse per queste tematiche e per il mondo della ricerca scientifica in generale». «Gli argomenti sono stati presentati con un taglio colloquiale, chiaro ed informato - commenta il dirigente dell'istituto, Marco Campini - Molto stimolanti, a mio avviso, sono stati sia il messaggio civico “fatti alla mano”, con l'invito all'impegno individuale per invertire la rotta del degrado, sia la visione diretta e quasi familiare di una attività di ricerca e di chi la conduce a nome dell'Italia, ai confini del mondo e sia, infine, l'aver sottolineato l'importanza dello studio e di alcune materie in particolare, come l'inglese e le scienze, per comunicare e raggiungere obiettivi lavorativi di soddisfazione».

«È stato un incontro a cui tenevamo particolarmente, un’opportunità per far conoscere ai ragazzi delle scuole medie l’esperienza di un giovane asolano oggi ricercatore all’Istituto di Scienze Polari del Cnr che ha saputo catturare l’attenzione e l’interesse verso temi di grande attualità come i cambiamenti climatici e gli effetti dell’impatto dell’uomo non solo al Polo Nord e al Polo Sud ma anche a livello locale - afferma l'assessore all’Istruzione, Rosy Silvestrini - Ringrazio il dottor Feltracco e i due ricercatori del Cnr che si sono collegati dalla Base Italiana per aver regalato un momento del tutto unico e, spero, di forte ispirazione per i nostri giovani studenti. Un ringraziamento va anche al dirigente e agli insegnanti per aver accolto e condiviso fin da subito il progetto».