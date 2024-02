Scuola elementare Ancillotto, al via il nuovo efficientamento energetico

Continua l'adeguamento dell’edilizia scolastica e degli edifici comunali di Farra di Soligo: la Giunta comunale ha approvato nella seduta dell’8 febbraio il progetto esecutivo per i lavori di efficientamento energetico della scuola elementare "Giovanni Ancillotto" di Soligo redatto dall’ingegner Fabio Vergani per un importo complessivo di 1 milione 410mila euro.

«A completamento dei lavori di miglioramento sismico realizzati nel 2021 presso la scuola primaria di Soligo - spiega il sindaco Mattia Perencin - abbiamo approvato questo progetto per poter poi chiedere un contributo pari al 70% della spesa ammissibile, a valere sui fondi PR Veneto Fesr 2021-2027. Il progetto prevede la realizzazione del cappotto esterno, la sostituzione dei serramenti, l’installazione di sistemi schermanti per la protezione dalla radiazione solare; l’intervento sull’impianto di riscaldamento; l’installazione di impianto fotovoltaico; l’efficientamento dell’impianto di illuminazione interno; l’installazione di sistemi per il controllo e la telegestione dell’impianto termico. Dopo i lavori di efficientamento energetico dell’asilo di Farra di Soligo eseguiti nell’estate 2023 sempre ad opera dell’amministrazione, ora l’altro intervento, a cui l’amministrazione sta lavorando, nell’ambito dell’edilizia scolastica riguarda il miglioramento sismico ed efficientamento energetico della scuola primaria di Farra, ormai da qualche anno stiamo intervenendo sulle scuole, come è giusto che sia, e nel giro di qualche anno avremo tutti i plessi sistemati».