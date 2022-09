Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

La bufera che viene, opera moderna pluridisciplinare. L’istituto comprensivo di Oderzo, l’istituto comprensivo di Preganziol e il Cpia di Mestre, (scuola statale dove lavoratori-studenti, per la maggior parte stranieri, si guadagnano il diploma di terza media): sono tre realtà scolastiche venete dove lavorano docenti d’eccellenza, a dimostrazione che “un’altra scuola è possibile” purché vi si lascino scorrere, con generosità, la passione creativa e il gusto per la formazione critica delle nuove generazioni. Grazie alle tecnologie digitali, la poesia di F. Sassetto, la musica di E. Piovesana e la fotografia di M.E. Marano si cercano, si incontrano e si fondono in un documento dal forte impatto sociale dentro al quale è possibile riconoscere alcune nostre inquietudini. Non serve scomodare i grandi esteti del primo ‘900 per riconoscere che “l’arte ha sempre posseduto una naturale propensione all’impegno sociale e culturale, specialmente in tempi bui come quelli di guerra” (cit. Raffaela Mercurio). L’opera appena pubblicata sulla piattaforma YouTube col titolo eloquente “La bufera che viene” esalta ed attualizza tale asserto: i versi del poeta veneziano Francesco Sassetto, duri, amari nella loro ineluttabilità, sono rivestiti dai rumori e dalle note, sorprendenti per ironia e accostamenti, del compositore trevigiano Elio Piovesana. Il lavoro è arricchito da una vera e propria galleria fotografica di un’umanità altra, a cura del fotografo friulano Manuele Elia Marano. Partendo dai fenomeni migratori, col loro carico di speranze e dolore, con l’opposizione delle “frontiere del benessere” (cit. Elisabetta Segre), si giunge all’inquietudine sottile indotta dalle guerre in atto e da quelle possibili: mentre l’uomo occidentale balla su una musica ormai stanca, l’aria già odora di guerra.