Preganziol, lavori e messa in sicurezza per due istituti scolastici

Nel corso delle ultime giunte comunali a Preganziol sono stati approvati due importanti progetti che riguardano i lavori in partenza quest'estate presso la scuola secondaria "Ugo Foscolo" a Preganziol e la scuola primaria "Franchetti" a San Trovaso.

Il sindaco Paolo Galeano commenta: «Dal 2014 abbiamo iniziato un importante percorso per mettere in sicurezza dal punto di vista sismico le scuole del territorio, percorso a cui è stata poi affiancata un'azione per l'efficientamento energetico e la riqualificazione dei plessi stessi al fine di migliorare la qualità della vita al loro interno. Gli interventi che verranno fatti nei prossimi mesi sono, per la scuola "Ugo Foscolo", il miglioramento sismico e l'efficientamento energetico della palestra per portare l'edificio a NZEB, ovvero a "edificio a energia quasi zero". Il costo di quest'intervento sarà di 900mila euro. Il primo stralcio dei lavori alla scuola elementare Franchetti sarà invece di 360mila euro e servirà per l'adeguamento sismico e l'efficientamento energetico della palestra.

In questo mese saranno espletate le procedure per l'affidamento dei lavori continua Galeano - in maniera da poter iniziare con l'allestimento dei cantieri appena le scuole finiranno e poter così sfruttare l'intero periodo di chiusura estiva. Gli uffici, contemporaneamente alle pratiche per eseguire i lavori, stanno presentando anche tutte le domande per provare ad ottenere i finanziamenti statali e/o regionali al fine di far pesare nella misura minore possibile tali investimenti sulle casse comunali. L'azione di riqualificazione dei plessi scolastici continua quindi ad impegnare gran parte dei nostri investimenti e della nostra attività, al fine di consegnare ai nostri ragazzi ed a tutto il personale spazi sicuri, il più possibile rispettosi dell'ambiente e decorosi» conclude il sindaco.