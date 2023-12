Eccellenze nello studio, Ponzano premia gli studenti meritevoli

Nei giorni scorsi, nel suggestivo Salone del Palio presso la Casa dei Mezzadri, si è tenuta la cerimonia di premiazione degli studenti meritevoli che ha coinvolto l'intera comunità di Ponzano Veneto. Un evento molto atteso sia dalle famiglie che dai ragazzi, culminato con la consegna di riconoscimenti speciali alle giovani menti eccellenti per sottolineare l'importanza dell'impegno nello studio e nella crescita culturale della città.

La cerimonia

Per l’occasione i giovani, accompagnati da familiari ed amici, hanno ricevuto dalle mani del sindaco Antonello Baseggio e dell'assessore alla Cultura Monica Gambarotto un attestato ed un premio economico (una borsa di studio comunale) per gli ottimi risultati ottenuti. A margine della cerimonia ufficiale è stato poi premiato anche Camillo Campobasso, noto cittadino ponzanese ritenuto trasversalmente il fotografo “ufficiale” di qualsiasi attività svolta nel territorio, una passione che lo ha portato a dedicare quasi più tempo alla comunità rispetto al suo lavoro. Per l'amministrazione comunale il riconoscimento a Campobasso vuole dunque essere uno stimolo verso i ragazzi per far sì che possano dedicare il giusto tempo allo studio, trovando però al contempo spazio e forze anche per hobby o per dedicarsi ad altre attività culturali e sportive. Proprio per questo ultimo motivo il Comune ha infine anche pubblicamente premiato il neo campione regionale di ciclo cross Simone Zanandrea, anche lui cittadino ponzanese.

Il commento

«Siamo fieri ed orgogliosi delle nostre eccellenze. Sostenere lo studio e la crescita culturale dei giovani diventa oggi ancora più importante verso una crescita educativa e culturale dell'intera comunità - conclude il sindaco Antonello Baseggio -. Da parte di tutta l’Amministrazione Comunale va un ringraziamento sincero non solo ai nostri studenti, ma anche alle famiglie che sostengono la loro crescita adoperandosi per coprire i costi degli studi, soprattutto in questo periodo storico in cui le difficoltà economiche e sociali sono pressanti per tutti».