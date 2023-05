Oggi 12 maggio: Oroscopo Paolo Fox & Almanacco

Oroscopo del giorno

Oroscopo Paolo Fox 12 maggio. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia.

Ariete - Cari ariete, dedicate più tempo all'amore. Sul piano lavorativo sono favoriti i liberi professionisti che potranno trovare nuovi progetti e collaborazioni.

Toro - Cari toro, la giornata di oggi andrebbe sfruttata per capire cosa non sta funzionando nella coppia. Sul lavoro è arrivato il momento di avviare nuovi progetti.

Gemelli - Cari gemelli, oggi potreste incontrare qualcuno di nuovo quindi lasciatevi sorprendere. Dal punto di vista lavorativo dovete impegnarvi al massimo per ottenere risultati.

Cancro - Cari cancretti, dal punto di vista amoroso c'è un po' di incertezza ma potreste essere voi stessi a non accontentarvi mai. Sul lavoro c'è un po' di insoddisfazione ma bisogna avere pazienza.

Leone - Cari leoncini, oggi le stelle sono dalla vostra parte quindi uscite e apritevi alle nuove conoscenze se siete single. Dal punto di vista lavorativo arrivano nuove proposte da firmare.

Vergine - Cari vergine, è arrivato il momento di tenere a bada i pensieri negativi e risolvere i problemi d'amore. Sul lavoro evitate le polemiche inutili con capi e colleghi.

Bilancia - Cari bilancia, oggi il passaggio di Venere nel segno porta una bella dose di fortuna in amore, quindi approfittatene. Dopo un piccolo momento di crisi torna un po' di serenità sul lavoro.

Scorpione - Cari scorpioncini, arriva un momento di svolta nella vostra vita sentimentale ma anche in quella lavorativa. Aspettatevi una chiamata.

Sagittario - Cari sagittario, c'è qualche problemino con il partner in questa giornata quindi cercate di prendervi del tempo per capire come risolverlo. Sul lavoro siete un po' stanchi ma già dalla prossima settimana si recupera.

Capricorno - Cari capricorno, la giornata di oggi è un po' complicata dal punto di vista sentimentale e anche sul lavoro potrebbero esserci questioni da risolvere. Forse quello di cui avete più bisogno è un po' di riposo.

Acquario - Cari acquario, sarebbe meglio smorzare un po' le tensioni accumulate nella coppia negli ultimi giorni. Sul lavoro siate cauti, soprattutto se avete appena iniziato un nuovo progetto.

Pesci - Cari pesciolini, in amore siete sempre in preda a crisi interiori e pensieri contrastanti ma è anche un po' il vostro bello. Sul lavoro sta per iniziare una nuova fase della vostra vita e già dal prossimo mese inizierete a vederne i risultati.

Almanacco

Il 12 maggio è il 132° giorno del calendario gregoriano. Mancano 233 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno: Santi Nereo e Achilleo (Martiri)

Etimologia: Nereo, il nome ha origine greca e significa ‘grande nuotatore’. Nereo fu il nome, nella mitologia, di un dio marino che ebbe 50 figlie, le Nereidi, ninfe del mare.

Nati 12 maggio

Sei nato oggi? I nati il 12 maggio hanno un non so che di birichino che li contraddistingue. La loro impertinenza in genere non è tale da metterli nei guai con le autorità, ma ciononostante essi sono conosciuti per i dispetti e le goliardiche burle che attuano sempre con uno strano bagliore negli occhi. Di solito sono abilissimi nel far scendere gli altri dai loro piedistallo, usando l’ironia, e persino la derisione, con effetti devastanti. Possono sembrare duri o freddi e privi di emozioni; in realtà, gran parte della loro facciata di pietra non è che una barriera eretta contro le incursioni del mondo esterno. Questi individui sanno essere buoni amici, ma anche acerrimi nemici.

1907 – Katharine Hepburn: Una leggenda del cinema mondiale, probabilmente la più grande attrice di tutti i tempi.

1928 – Burt Bacharach: Tra i massimi compositori del secolo scorso, dalle sue mani sono uscite alcune delle melodie più indimenticabili della musica contemporanea e del cinema.

Scomparsi

1995 – Mia Martini: Per amici, fan, colleghi e per la sorella Loredana, era semplicemente Mimì.

Accadde Oggi

Venezia si arrende a Napoleone, referendum sul divorzio, aperta la galleria del Frejus, muore Mia Martini.