Oggi 21 aprile: Oroscopo Paolo Fox & Almanacco

Oroscopo 21 aprile Paolo Fox. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia.

Ariete - Cari ariete, è arrivato il momento di vivere tutto il bello dell'amore quindi preparatevi a delle giornate di pura passione. Sul lavoro tutto quello che avete fatto finora vi permetterà di raggiungere nuovi obiettivi sempre più alti.

Toro - Cari toro, in amore ci sono un po' di novità quindi cercate di affrontarle al meglio sia nel bene che nel male. Sul lavoro impegnatevi al massimo.

Gemelli - Cari gemelli, per trovare l'amore o nuove amicizie dovreste iniziare a frequentare persone fuori dalla vostra cerchia. Per quanto riguarda il lavoro riuscirete a raggiungere bei traguardi grazie alla vostra ambizione.

Cancro - Cari cancretti, in amore potrebbe esserci una svolta inaspettata, fatevi trovare pronti. Per quanto riguarda il lavoro, invece, arrivano cambiamenti e per voi sarà abbastanza complicato accettarli in pieno.

Leone - Cari leoncini, in amore siete un po' assenti in questo ultimo periodo a causa del lavoro che vi sta occupando tutto il tempo. Sul lavoro cercate di non stressarvi troppo perché ci saranno giornate abbastanza pesanti.

Vergine - Cari vergine, prendetevi una bella pausa dalla vostra relazione per dedicarvi di più a voi stessi e ai vostri progetti. Sul lavoro evitate le discussioni e non prendete decisioni troppo affrettate.

Bilancia - Cari bilancia, in amore bisogna fare attenzione, soprattutto se siete in una relazione longeva perché potrebbe arrivare una terza figura a scompigliare le carte. Sul lavoro potrebbero esserci discussioni anche se nulla di troppo grave.

Scorpione - Cari scorpioncini, in amore avete una grande voglia di rimettervi in gioco quindi fatelo. Sul lavoro, invece, potreste cambiare sede o mansione. Almeno vivrete nuove esperienze.

Sagittario - Cari sagittario, in amore la giornata di oggi sarà piena di energia e voglia di fare. Sul lavoro invece bisogna ritrovare la concentrazione e concentrarvi sui nuovi traguardi.

Capricorno - Cari capricorno, in amore la tenacia vince spesso e voi in questo siete forti anche se bisogna sempre tenere conto delle volontà dell'altra parte. Sul lavoro cercate di capire quali sono le vostre possibilità.

Acquario - Cari acquario, siete abbastanza assenti in amore e dovreste cercare di rimediare. Sul lavoro accontentatevi un po' di più e non cercate costantemente la novità.

Pesci - Cari pesciolini, in amore bisognerà impegnarsi al massimo e non fate sempre quelli che restano nell'angolo. Sul lavoro, invece, cercate di stare sempre un passo avanti agli altri e vedrete che otterrete tanto.

Almanacco

Il 21 aprile è il 111º giorno del calendario gregoriano. Mancano 254 giorni alla fine dell'anno.

Santi del giorno: Sant’Anselmo d’Aosta (Vescovo e Dottore della Chiesa)

Etimologia: Anselmo, di origine longobarda, il nome è composto da “ansa”, “dio”, e da “helma”, “elmo, cappuccio fatato”, nel significato di “elmo magico degli Dei”.

Nati 21 aprile

Sei nato oggi? Per le nobili persone nate il 21 aprile ciò che conta, anzitutto, nella vita è eccellere nella professione e rimanere onesti. La loro parola diventa per essi legge. Raggiungono spesso posizioni privilegiate nel mondo grazie alla loro capacità di tastare il polso pubblico e dirigere le mode. Soprattutto le donne nate in questo giorno possono impiegare molto tempo, anche fino a 30-40 anni, prima di trovare la carriera giusta per loro, sia perché assorbite dalle responsabilità familiari, sia perché forse non conoscono a fondo le loro inclinazioni. Una volta trovata la loro strada però, nulla può più fermarle. Il 21 è un giorno di grande energia, soprattutto femminile. Molto forte in queste persone è l’esigenza di amare e di essere amati e il denaro non ha alcun valore ai loro occhi in confronto al buon nome. Utilizzano il tempo libero per svuotare la mente, ricaricarsi ed esercitare la loro creatività, e perciò restano disorientati se non dormono abbastanza o se non possono prendersi qualche periodo di riposo o di vacanza.

1948 – Gino Strada: Figura storica della medicina umanitaria e del pacifismo italiano, è lo storico fondatore della ONG Emergency.

1926 – Elisabetta II: Personaggio tra i più influenti della politica mondiale, con oltre sessant’anni di regno. Nata a Londra da re Giorgio VI e dalla regina Elisabetta, Elizabeth Alexandra Mary sale a 26 anni sul trono in seguito alla scomparsa del padre il 6 febbraio 1952.

Scomparsi

2016 – Prince: Da molti osannato come il “Re del pop”, in carriera ha venduto circa 80 milioni di dischi.

1910 – Mark Twain: Per Ernest Hemingway il suo capolavoro, Le avventure di Huckleberry Finn, segnò l’inizio della letteratura americana; prima “non c’era niente”.

Accadde Oggi

Romolo fonda Roma, Bologna viene liberata, abbattuto il Barone Rosso.

753 a.C. – Natale di Roma: secondo la leggenda, in questo giorno Romolo fonda la città di Roma, il “gemello allattato dalla lupa”, avrebbe tracciato un solco a delimitare i confini dell’Urbe, alle pendici del Campidoglio.

il “gemello allattato dalla lupa”, avrebbe tracciato un solco a delimitare i confini dell’Urbe, alle pendici del Campidoglio. 1509 – Enrico VIII diventa Re d’Inghilterra

1796 – Napoleone Bonaparte guida le sue truppe alla vittoria contro l’esercito sabaudo nella battaglia di Mondovì e si prepara a marciare verso Torino

1918 – Viene abbattuto e ucciso Manfred von Richthofen, il Barone Rosso, l’Asso degli Assi , il più grande aviatore di tutti i tempi

, il più grande aviatore di tutti i tempi 1924- Muore a Pittsburgh l’attrice Eleonora Duse . Figlia d’arte, a soli 4 anni, nel 1862, interpreta il ruolo di Cosetta ne “I Miserabili”. Nel 1878, a vent’anni, è già a capo di una compagnia.

Muore a Pittsburgh l’attrice . Figlia d’arte, a soli 4 anni, nel 1862, interpreta il ruolo di Cosetta ne “I Miserabili”. Nel 1878, a vent’anni, è già a capo di una compagnia. 1942 – In Italia entra in vigore il nuovo codice civile, segnando l’unificazione del diritto privato (unifica il precedente codice civile del 1865 ed il codice di commercio del 1882)

1945- Bologna è libera . I partigiani del Gruppo di Combattimento “Friuli” entrano nella città per primi da Porta Maggiore. La popolazione in festa accoglie i liberatori.

. I partigiani del Gruppo di Combattimento “Friuli” entrano nella città per primi da Porta Maggiore. La popolazione in festa accoglie i liberatori. 1960 – Brasile: viene ufficialmente inaugurata la capitale Brasilia

1967 – Grecia: a pochi giorni dalle elezioni generali il Colonnello Ge?rgios Papadopoulos guida un colpo di Stato instaurando un regime militare che durerà sette anni. Le truppe della Polizia Militare procedono all’arresto di 10.000 persone tra leader politici e semplici simpatizzanti di sinistra.

1999- Durante un bombardamento aereo notturno di Belgrado da parte della NATO, viene colpita la residenza di Milosevic. E’ il ventinovesimo giorno di bombardamenti dallo scoppio della guerra per la contesa regione autonoma del Kosovo.

Durante un bombardamento aereo notturno di Belgrado da parte della NATO, viene colpita la residenza di E’ il ventinovesimo giorno di bombardamenti dallo scoppio della guerra per la contesa regione autonoma del Kosovo. 2004 - Iraq: attentati suicidi a Bassora causano almeno 68 morti. A Falluja, scontri tra ribelli e forze della coalizione.

2006 – Il Montenegro diventa indipendente in seguito al referendum che sancisce la separazione dalla Serbia .

Il diventa in seguito al referendum che sancisce la separazione . 2016 – A Minneapolis in un ascensore del complesso edilizio Parisley Park viene trovato il corpo del 57enne cantante, autore e produttore musicale Prince.

A Minneapolis in un ascensore del complesso edilizio Parisley Park viene trovato il corpo del 57enne cantante, autore e produttore musicale 2018 – Muore in Giappone all’età di 117 anni e 260 giorni, Nabi Tajima (1900-2018), ultima persona nata nel XIX secolo

1989 – Nintendo lancia sul mercato il Game Boy: La console da viaggio più popolare della storia che per quasi un ventennio ha dominato la scena dei portatili per videogame