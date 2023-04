Oggi 22 aprile: Oroscopo Paolo Fox & Almanacco

Oroscopo Paolo Fox 22 aprile. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia.

Toro - Cari toro, dal punto di vista amoroso bisogna fare un passo indietro e concentrarsi un po' di più su se stessi. Per quanto riguarda il lavoro bisogna restare sempre sul pezzo perché le novità sono dietro l'angolo.

Gemelli - Cari gemelli, in questo periodo potreste ritrovare l'amore quindi godetevi queste giornate piene di energia e voglia di fare. Sul lavoro guardate al futuro e ponetevi nuovi obiettivi.

Cancro - Cari cancretti, in amore lasciatevi sorprendere dall'ignoto perché il cielo parla di emozioni forti. Sul lavoro potreste vivere dei cambiamenti che miglioreranno le vostra vita.

Leone - Cari leoncini, in amore la giornata di oggi è abbastanza tranquilla quindi meglio godere di questa quiete. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di approfittare di queste giornate per mettere in pratica i vostri progetti.

Vergine - Cari vergine, in questo periodo siete un po' con la testa sulle nuvole e bisogna dire che un po' vi sta piacendo questa sensazione. Sul lavoro tenete duro fino a fine mese e poi arriveranno belle soddisfazioni.

Bilancia - Cari bilancia, in amore bisogna stare attenti, soprattutto alle discussioni. Per quanto riguarda il lavoro, invece, impegnatevi di più ma scegliete solo le cose in cui credete davvero.

Scorpione - Cari scorpioncini, in amore sarete travolti dalle emozioni e dalle nuove passioni. Per quanto riguarda la sfera professionale siete di natura più propensi a lavorare in autonomia quindi indirizzatevi verso lavori di questo genere.

Sagittario - Cari sagittario, in amore preparatevi a qualche piccola discussione con il partner e al possibile ritorno di un ex. Sul lavoro ci vuole prudenza e anche un po' di impegno in più.

Capricorno - Cari capricorno, in amore possono esserci tensioni quindi massima attenzione. Sul lavoro allontanatevi dalle cose che non vi danno soddisfazione. È ora di cambiare aria.

Acquario - Cari acquario, in amore potrebbero esserci discussioni e anche qualche delusione. Lo stess è tanto e va tenuto sotto controllo. Sul lavoro, invece, impegnatevi perché le soddisfazioni sono dietro l'angolo.

Pesci - Cari pesciolini, in amore potete finalmente vivere giornate serene e stare di più con il partner. Sul lavoro avrete modo di dimostrare tutto il vostro valore e finalmente anche gli altri se ne renderanno conto.

Almanacco

Il 22 aprile è il 112º giorno del calendario gregoriano. Mancano 253 giorni alla fine dell'anno.

Santi del giorno: Santa Leonida

Etimologia: Leonida, deriva dal greco Leonidas, poi latinizzato in Leonides ed ha il significato di “che ha la forma di un leone, simile ad un leone”. Fu il nome del re di Sparta eroe delle Termopili.

Oggi è: Giornata della Terra: Oggi è la Giornata della Terra, chiamata anche Earth Day, il giorno in cui si ricorda l’importanza di salvaguardare il nostro pianeta. La giornata della Terra si celebra ogni anno, il 22 aprile.

Nati 22 aprile

Sei nato oggi? Nella vita non conosci mezze misure e tendi a vivere tutte le situazioni in modo esasperato. Questo atteggiamento può crearti nel lavoro dei problemi che potrai superare imparando l’arte della pazienza, della tolleranza, e cercando di essere un po’ più diplomatico. In amore sei passionale e a volte un po’ tirannico. Il tuo partner però saprà perdonare i tuoi difetti e non ti farà mancare il sostegno del suo amore.

1909 – Rita Levi-Montalcini: Nata a Torino, è stata una delle menti più eccelse e illustri che la ricerca italiana abbia conosciuto. Ricercatrice e neurologa, nel 1986 è stata insignita del Nobel per la medicina in quanto, negli anni Cinquanta, i suoi studi la portarono alla scoperta e all’identificazione del fattore di accrescimento della fibra nervosa o NGF (Nerve Growth Factor), una proteina coinvolta nello sviluppo del sistema nervoso dei vertebrati e analizzata tutt’oggi per trovare la cura per le più gravi malattie che colpiscono il sistema nervoso, tra cui la sclerosi laterale amiotrofica (SLA) e il morbo di Alzheimer.

1909 – Indro Montanelli: Padre nobile del giornalismo italiano, è stato probabilmente il più lucido testimone dell’Italia del Novecento, raccontata con il piglio del cronista e dello storico.

1954 – Serena Dandini: È la “dea protettrice” della satira televisiva, autrice e conduttrice di programmi che hanno lanciato numerosi fenomeni della comicità più dissacrante. Romana doc.

Accadde Oggi

Vengono usati gas asfissianti, viene presentata la Isetta, primo trapianto di occhio

1370 – Posa della prima pietra a Parigi per la costruzione della Bastiglia , la fortezza voluta da Carlo V, dopo l’avvio dei lavori avvenuto nel 1357.

Posa della a Parigi per la costruzione della , la fortezza voluta da Carlo V, dopo l’avvio dei lavori avvenuto nel 1357. 1500 – Il navigatore portoghese Pedro Álvares Cabral è il primo europeo ad avvistare le coste del Brasile

1509 – Muore di tubercolosi all’età di 52 anni a Parigi re EnricoVII , capostipite della dinastia dei Tudor. Gli succede sul trono non ancora diciottenne, il terzogenito, Enrico VIII.

di tubercolosi all’età di 52 anni , capostipite della dinastia dei Tudor. Gli succede sul trono non ancora diciottenne, il terzogenito, 1529 – Il Trattato di Saragozza fissa la divisione dell’emisfero occidentale tra Spagna e Portogallo indicando la linea di demarcazione a 297,5 leghe ad ovest delle Molucche. La Spagna riceve una ricompensa in termini monetari per la cessione al Portogallo di una porzione di territorio

1868 – Si celebra a Torino il matrimonio tra il 24enne Umberto di Savoia (futuro re d’Italia) e sua cugina Margherita , di 17 anni.

Si celebra a Torino il tra il 24enne (futuro re d’Italia) e sua cugina , di 17 anni. 1915 – Per la prima volta vengono usati gas asfissianti ad uso bellico dai soldati tedeschi contro i soldati francesi sebbene ciò fosse vietato dalle convenzioni internazionali.

Per la prima volta vengono usati ad uso bellico dai sebbene ciò fosse vietato dalle convenzioni internazionali. 1944 – Primo incontro a Salisburgo tra Benito Mussolini e Hitler.

Primo incontro a Salisburgo tra 1953 – Al Salone dell’Auto di Torino viene presentata la Iso Isetta , microvettura prodotta a Bresso da Renzo Rivolta su progetto di Ermenegildo Preti e stilisticamente curata da Pierluigi Raggi. Lunga 2 metri e 25, e larga metri 1,3, può trasportare 2 persone e percorre 33 km. con un litro di benzina.

– Al viene presentata la , microvettura Renzo Rivolta su progetto di Ermenegildo Preti e stilisticamente curata da Pierluigi Raggi. Lunga 2 metri e 25, e larga metri 1,3, può trasportare 2 persone e percorre 33 km. con un litro di benzina. 1969 – Il dottor Conrad Moore esegue il primo trapianto di occhio su un umano presso il Methodist Hospital di Houston , ma il paziente non recupera la vista per un’ errata preservazione dell’organ o del donatore.

Il dottor Conrad Moore esegue il primo su un umano presso il Methodist Hospital di , ma il paziente non recupera la vista per un’ o del donatore. 1978- Il papa Paolo VI lancia un appello alle Brigate Rosse : “Vi prego in ginocchio, liberate l’on. Aldo Moro, semplicemente senza condizioni”.

Il papa Paolo VI lancia un appello alle : “Vi prego in ginocchio, liberate l’on. semplicemente senza condizioni”. 1983- La rivista settimanale tedesca “Der Stern” annuncia il ritrovamento dei diari di Adolf Hitler dal 1932 al 1945. I diari vengono ritenuti autentici da un certo numero di storici, tra i quali lo stimato studioso inglese Trevor-Roper. Che però poi risulteranno dei falsi

La rivista settimanale tedesca “Der Stern” annuncia il ritrovamento dei diari di dal 1932 al 1945. I diari vengono ritenuti autentici da un certo numero di storici, tra i quali lo stimato studioso inglese Trevor-Roper. Che però poi risulteranno dei falsi 1993 – Dopo le dimission i del governo presieduto da Giuliano Amato , l’incarico di formare il nuovo governo viene affidato dal presidente della Repubblica all’ex Governatore della Banca d’Italia, Carlo Azeglio Ciampi.

Dopo le i del governo presieduto da , l’incarico di formare il nuovo governo viene affidato dal presidente della Repubblica all’ex Governatore della Banca d’Italia, Carlo Azeglio Ciampi. 2004 – Corea del Nord: scontro tra due treni – uno carico di petrolio, l’altro di gas liquido – vicino alla stazione di Ryongchon, 200 km a nord di Pyongyang; circa 150 i morti e 1.250 i feriti

2011 – Benedetto XVI è il primo Papa a partecipare ad un programma televisivo rispondendo ad alcune domande su Gersù Cristo nella trasmissione “A Sua immagine” su Rai1.

1978 – I Blues Brothers debuttano al Saturday Night Live: Prendi due comici con occhiali da sole e completo nero, accomunati dalla passione per la musica e il canto; prendi una band al completo e un programma televisivo tra i più seguiti e longevi della storia. Il risultato è un fenomeno in stile anni Ottanta che, dai teatri al grande schermo, trascina il pubblico in balli sfrenati in salsa rock e Rhythm and blues.