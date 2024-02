Oggi 24 febbraio Oroscopo Paolo Fox & Almanacco

Muore Pertini il presidente più amato dagli italiani, nasce lo spazzolino da denti, brevettato il revolver. I fatti più importanti, feste, ricorrenze, compleanni, caratteristiche dei nati oggi e i segni più fortunati.

Oroscopo del giorno

Oroscopo Paolo Fox 24 febbraio. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della giornata.

Ariete: Cari Ariete, la giornata si presenta con un mix di energia e tensione. Nonostante ciò, sul fronte lavorativo ci sono ottime notizie in arrivo.

Toro: Cari Toro, oggi siete pieni di energia per portare avanti i vostri progetti. Fate attenzione a rivedere alcuni dettagli contrattuali. In amore, le cose vanno bene.

Gemelli: Cari Gemelli, l'amore può sembrare un po' confuso oggi. Sul lavoro, grandi cambiamenti e decisioni importanti vi attendono a marzo.

Cancro: Cari Cancro, potreste sentirvi un po' tesi, ma è solo temporaneo. Evitate di sfogare la frustrazione nella vita personale e usatela come motivazione sul lavoro.

Leone: Cari Leone, oggi potreste sentirvi indecisi. Se siete incerti in amore o nel lavoro, ascoltate i consigli altrui.

Vergine: Cari Vergine, desiderate cambiamenti in ambito amoroso. Identificate la causa dei problemi per risolverli. Sul lavoro, tutto procede senza intoppi.

Bilancia: Cari Bilancia, è il momento di dedicare attenzione agli amici oltre che all'amore. Organizzate qualcosa di speciale con le persone care e non concentratevi solo sul lavoro.

Scorpione: Cari Scorpione, oggi è meglio procedere con calma sia in amore che sul lavoro. Cercate emozioni intense, ma senza esagerare.

Sagittario: Cari Sagittario, potreste affrontare critiche oggi. Distanziatevi dalle negatività e apprezzate ciò che avete. In amore, eventuali incomprensioni si risolveranno.

Capricorno: Cari Capricorno, la giornata promette emozioni positive e sorprese. Godetevi questi momenti. Sul lavoro, prestate attenzione a come vi esprimete.

Acquario: Cari Acquario, vi attende una giornata favorevole per i sentimenti. Professionalmente, siete soddisfatti dei vostri risultati, quindi continuate su questa strada.

Pesci: Cari Pesci, il vostro impegno lavorativo potrebbe aver messo in ombra la sfera affettiva. Cercate di recuperare organizzando qualcosa di speciale.

Almanacco

Oggi 24 febbraio. E’ il 55° giorno dell’anno, 8ª settimana. Alla fine mancano 310 giorni.

Santi del giorno: Beato Costanzo Servoli da Fabriano (Domenicano)

Etimologia: Costanzo, variante di Costante, nome di origine latina che deriva dal verbo constare che significa “fermo, risoluto”.

Nati il 24 febbraio

Sei nato oggi? A volte la vita non si mostra molto generosa con te, ma tu possiedi una saggezza ed una forza d’animo interiore che ti porta a considerare le prove, cui devi sottostare, come occasioni di rafforzamento e arricchimento interiore. Arriverai a costruire, sia nel lavoro che in amore, quel che desideri e il frutto delle tue fatiche si rivelerà tanto più prezioso quanto più te lo sarai guadagnato.

1955 – Steve Jobs: Genio dell’informatica, imprenditore creativo, opinion leader, visionario. È stato tutte queste cose assieme in 35 anni di carriera professionale, vissuta con un solo e unico scopo: cambiare il mondo!

1965 – Alessandro Gassmann: Figlio di cotanto padre, dall’illustre genitore ha ereditato soprattutto l’ecletticità nell’alternare ruoli drammatici e brillanti, sia sul set che sul palcoscenico. Romano de Roma.

1931 – Marta Marzotto: Popolare personaggio della moda made in Italy e delle cronache mondane, Marta Vacondio (il vero nome) nasce a Reggio Emilia. Inizia a lavorare sin da piccola come mondina.

Accadde Oggi

1208. Francesco di Assisi, dopo aver ascoltato il Vangelo di Matteo, sente la vocazione di diffondere la parola di Dio e inizia la predicazione.

1582. Papa Gregorio XIII approva l’adozione del nuovo calendario gregoriano, che entrerà in vigore da ottobre.

1836. Samuel Colt, imprenditore americano, ottiene il brevetto per il revolver che porta il suo nome. Nello stesso anno Colt apre una linea di produzione a Paterson, da cui uscirà appunto il modello di pistola “Paterson”. Le armi di Colt saranno negli anni successivi protagoniste del processo di colonizzazione.

1946. Juan Domingo Perón viene eletto presidente dell’Argentina. Convinto della necessità di una terza via fra socialismo e capitalismo, quella che in suo onore sarà definita “peronismo”, Peron spinge molto sull’industrializzazione del suo paese e su politiche sociali indirizzate principalmente alle classe lavoratrici.

1938 - Nasce lo spazzolino da denti con setole di nylon

1955 – “Marcellino pane e vino”: Nell’elenco delle pellicole evergreen per genitori e figli, occupa un posto speciale il bambino che aveva per famiglia un gruppo di frati e per amici l’immaginario Manuel e Gesù.

1981. Buckingham Palace annuncia il fidanzamento del principe Carlo del Galles con Lady Diana Spencer. La casa reale pensa di aver trovato in lei la “sposa perfetta” per il futuro re: aristocratica e bella. I due si sposeranno il 29 luglio nella cattedrale di Saint Paul, a Londra.

1984 – Il leader iraniano Ruhollah Khomeini emette una fatwā contro Salman Rushdie, l’autore de I versi satanici.

1990. Muore a Roma Sandro Pertini. Nato nel 1896 in provincia di Savona, medaglia al valor militare durante la prima guerra mondiale, nel primo dopoguerra aderisce al Partito Socialista Italiano e si distingue per la sua dura opposizione al fascismo. Nel cuore degli italiani resta il “presidente più amato di sempre”, protagonista sul campo di quasi settant’anni di storia nazionale.

1998 – Il cantante britannico Elton John viene nominato baronetto dalla regina Elisabetta II.

2003 – Muore Alberto Sordi : L’essere italiano nel bene e nel male. È stata la cifra distintiva della cinquantennale carriera di attore e regista dell’Albertone nazionale, tra i maggiori interpreti della commedia all’italiana.

2010 – Il negozio di musica digitale iTunes raggiunge i dieci miliardi di dischi venduti.

2015 – Il governatore della Banca Centrale Europa, Mario Draghi, presenta la nuova moneta da 20 euro che entrerà in circolazione il 25 novembre.