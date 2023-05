Oggi 4 maggio: Oroscopo Paolo Fox & Almanacco

Oroscopo Paolo Fox 4 maggio. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia.

Ariete - Cari ariete, questo mese è molto importante per l'amore quindi anche chi ha vissuto una crisi potrà trovare una soluzione. Sul lavoro potrebbero esserci tensioni e ansie a causa di un capo un po' troppo severo.

Toro - Cari toro, chi ha vissuto dei problemi nella coppia di recente non vedrà ancora una soluzione ma qualche polemica da affrontare. Sul lavoro forse c'è qualcosa nel vostro comportamento che andrebbe rivisto.

Gemelli - Cari gemelli, forse sarebbe meglio non sottovalutare i nuovi incontri che potrebbero rivelarsi sorprendenti. Sul lavoro aspettatevi un bel successo.

Cancro - Cari cancretti, sono in arrivo tre bellissime giornate dove potrete godere dell'amore. Sul lavoro oggi è importante soprattutto per iniziare a lavorare su progetti a lungo termine.

Leone - Cari leoncini, c'è un po' di agitazione nell'aria oggi ma meglio non trascinare le polemiche di coppia troppo a lungo. Sul lavoro il periodo è stimolante e tra non molto anche Giove non sarà più opposto.

Vergine - Cari vergine, siate pazienti in amore perché c'è ancora qualche tensione ma da domani andrà meglio. Per quanto riguarda il lavoro potrebbero esserci discussioni con colleghi e capi. È da un po', infatti, che non vi sentite a vostro agio.

Bilancia - Cari bilancia, quella di oggi è una bellissima giornata soprattutto grazie a Mercurio che torna favorevole. Sul lavoro aspettatevi tante novità e alcuni progetti lasciati in sospeso potranno finalmente ripartire.

Scorpione - Cari scorpioncini, oggi potreste litifare con il partner quindi massima attenzione perché la luna non è dalla vostra parte e neanche Venere e Mercurio. Sul lavoro valutate bene le proposte che arriveranno.

Sagittario - Cari sagittario, chiaritevi con il partner se c'è qualcosa che non funziona. Sul lavoro se siete indipendenti dovete iniziare a fare nuovi progetti per il futuro.

Capricorno - Cari capricorno, se avete affianco la persona giusta potrete iniziare a fare progetti per il futuro. Sul lavoro c'è stato qualche problema ma tutto si risolverà nel migliore dei modi. Dovete solo capire cosa volete fare davvero nella vita.

Acquario - Cari acquario, questa giornata è ideale per vivere l'amore appieno con la luna nel segno che regala bellissime emozioni. Sul lavoro attenzione a non essere troppo impulsivi.

Pesci - Cari pesciolini, da oggi avrete Mercurio contrario quindi attenzione alle discussioni con il partner. Sul lavoro molto probabilmente c'è stato un bel cambiamento ma a breve arriverà Giove a darvi una maggiore stabilità.

Il 4 maggio è il 124º giorno del calendario gregoriano. Mancano 241 giorni alla fine dell'anno.

Santi del giorno: San Silvano



Etimologia: Silvano, é forse il nome più diffuso nel mondo latino. Attribuito ad una mitica divinità preposta ai boschi, in latino “silvae”, ed agli armenti, entrò presto in uso anche tra i cristiani, nonostante la fortissima valenza pagana. E’ ancora oggi mediamente attestato in tutto il Centro Nord.

Nati 4 maggio

Sei nato oggi? Sei tenace, paziente e testardo. Quando ti poni un obiettivo lo persegui ininterrottamente finché non l’hai raggiunto. Nel lavoro potrai affermarti in campo musicale o gestire, ad alti livelli, alberghi e ristoranti famosi per la loro raffinatezza ed accoglienza. Il tuo matrimonio sarà felice ed importante: il partner, che ti adora, sarà anche in grado di sostenerti finanziariamente e aiutarti nel lavoro.

1929 – Audrey Hepburn: Diva tra le più leggendarie di Hollywood, il suo sorriso e l’innata eleganza del portamento, anche adesso che non c’è più, continuano ad affascinare il pubblico di ogni età.

Accadde Oggi

Vola la prima mongolfiera, Napoleone esiliato all'Isola d'Elba, muoiono i giocatori del grande Torino a Superga.

1471 – Guerra delle due rose: battaglia di Tewkesbury – Edoardo IV sconfigge l’esercito del Lancaster e uccide Edoardo, principe di Galles

1783- Nei cieli francesi di Annonay, vola la prima mongolfiera guidata dall’uomo . A bordo i suoi inventori: i fratelli Montgolfier. Nel corso del volo, che dura 10 minuti, la mongolfiera raggiunge un’altitudine di circa 2000 metri.

1912 – Guerra italo-turca: L'Italia occupa l'isola di Rodi

1814 – Napoleone Bonaparte arriva all’ isola d’Elba in esilio dopo la sua abdicazione.

arriva all’ dopo la sua abdicazione. 1814- Luigi XVIII concede la Carta del 1814. È una sorta di “Carta Costituzionale” che contiene, seppure con forti limiti, alcuni principi liberali.

concede la Carta del 1814. È una sorta di “Carta Costituzionale” che contiene, seppure con forti limiti, alcuni principi liberali. 1930- La polizia britannica arresta il Mahatma Gandhi e lo rinchiude nella Prigione Centrale di Yeravda. È la reazione alla “marcia del sale”, partita il 12 marzo e conclusasi il 6 aprile, dopo 380 chilometri, sulla spiaggia di Dandi, organizzata per manifestare contro una tassa iniqua.

e lo rinchiude nella Prigione Centrale di Yeravda. È la reazione alla “marcia del sale”, partita il 12 marzo e conclusasi il 6 aprile, dopo 380 chilometri, sulla spiaggia di Dandi, organizzata per manifestare contro una tassa iniqua. 1932- Si aprono le porte del carcere per Alphonse Gabriel Capone, meglio conosciuto come Al Capone . Deve scontare una condanna di 11 anni per evasione fiscale. È la fine della carriera criminale del gangster simbolo della malavita della Chicago proibizionista degli anni Venti.

per Alphonse Gabriel Capone, meglio conosciuto come . Deve scontare una condanna di 11 anni per evasione fiscale. È la fine della carriera criminale del gangster simbolo della malavita della Chicago proibizionista degli anni Venti. 1949- La tragedia del grande Torino . Ore 16.45. “Siamo sopra Savona. Voliamo di sotto delle nubi, 2000 metri, fra 20 minuti saremo a Torino”. Questa è una delle ultime comunicazioni che arrivano dall’aereo della squadra del “Grande Torino” di ritorno da Lisbona dove aveva giocato una partita amichevole con il Benfica. Pochi minuti dopo una delle più grandi tragedie che ha sconvolto la storia del calcio: alle ore 17.05 l’aereo trimotore Fiat G.212, con a bordo l’intera squadra, i dirigenti, gli allenatori, alcuni giornalisti e l’equipaggio di bordo, si schianta contro il muraglione del terrapieno posteriore della basilica di Superga, sulla collina torinese facendo trentuno vittime.

. Ore 16.45. “Siamo sopra Savona. Voliamo di sotto delle nubi, 2000 metri, fra 20 minuti saremo a Torino”. Questa è una delle ultime comunicazioni che arrivano dall’aereo della squadra del “Grande Torino” di ritorno da Lisbona dove aveva giocato una partita amichevole con il Benfica. Pochi minuti dopo una delle più grandi tragedie che ha sconvolto la storia del calcio: alle ore 17.05 l’aereo trimotore Fiat G.212, con a bordo l’intera squadra, i dirigenti, gli allenatori, alcuni giornalisti e l’equipaggio di bordo, si schianta contro il muraglione del terrapieno posteriore della basilica di Superga, sulla collina torinese facendo trentuno vittime. 1979- Margaret Thatcher viene chiamata a ricoprire la carica di primo ministro del governo inglese. E’ la prima donna nella storia della Gran Bretagna a ricoprire tale ruolo. Dal 1975 era la leader del partito Tory, i conservatori britannici.

viene chiamata a ricoprire la carica di primo ministro del governo inglese. E’ la prima donna nella storia della Gran Bretagna a ricoprire tale ruolo. Dal 1975 era la leader del partito Tory, i conservatori britannici. 1980- Muore a Lubiana Tito, pseudonimo di Josif Broz, il dittatore della Jugoslavia. Alla fine della seconda guerra mondiale Tito riunisce sotto il proprio governo tutto il paese e instaura un regime fondato sulla dittatura del partito unico.

pseudonimo di Josif Broz, il dittatore della Jugoslavia. Alla fine della seconda guerra mondiale Tito riunisce sotto il proprio governo tutto il paese e instaura un regime fondato sulla dittatura del partito unico. 1994 – Il primo ministro israeliano Rabin e il leader palestinese Arafat firmano un accordo che sancisce l’autonomia dei palestinesi e l’ autogoverno nella striscia di Gaza.

Il primo ministro israeliano e il leader palestinese firmano un che sancisce e l’ 2010 – Nuovo record per la casa d’asta Christie’s a New York: il dipinto “Neve, foglie e busto” di Pablo Picasso viene venduto a 106 milioni di dollari.

1953 – Hemingway vince il Pulitzer con “Il vecchio e il mare”: «Tutto in lui era vecchio tranne gli occhi che avevano lo stesso colore del mare ed erano allegri ed indomiti». È il ritratto che fa Ernest Hemingway del suo eroe sconfitto ma ammirevole per il coraggio e la dignità di un’esistenza trascorsa sotto il sole cocente del Mar dei Caraibi. Una storia di vita vissuta elevata a romanzo, che valse all’autore i due più prestigiosi riconoscimenti letterari.

1949 – Tragedia di Superga: Prima la nebbia fitta e poi lo schianto. In pochi istanti vennero distrutte le vite di 31 persone (27 passeggeri e 4 membri dell’equipaggio), insieme alla gloriosa storia di una squadra di calcio.