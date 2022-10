Eclisse di sole: a Treviso lo spettacolo si è potuto ammirare verso mezzogiorno

Anche a Treviso e nel resto di Italia si è potuta ammirare l'eclissi di sole oggi martedì 25 ottobre. Uno spettacolo che nella nostra provincia è durato un paio d'ore, il culmine è stato verso mezzogiorno come ha immortalato il fotografo Roberto Concato alle 12,21.

E' l'unica eclissi di sole del 2022 visibile in Italia, l'evento astronomico più importante e atteso dell'anno.

A Treviso

L'inizio dell'eclissi è avvenuto alle 11 e 17 e finito alle 13 e 20. Il picco alle 12 e 18. La percentuale di copertura del disco solare è stata di quasi il 23 per cento. La prossima eclisse solare è prevista per il 29 marzo 2025 ma sarà coperto solo il 7 per cento del disco solare.

Che tipo di eclissi è

Ma cos'è un'eclissi di sole? Si tratta di un fenomeno che si verifica quando la Luna, durante il novilunio, transita fra la Terra e il Sole e impedisce ai raggi solari di raggiungere la Terra. E' un'eclisse totale, quando l'intero disco solare viene coperto dalla Luna, mentre si parla di eclissi parziale quando si nasconde solo una parte del sole.

L’eclissi solare del 25 ottobre fa parte della famiglia Saros, una serie di eclissi che hanno un intervallo di 18 anni, e appaiono per lo più nello stesso periodo. Quella di oggi è una Saros 124, la cinquantacinquesima della serie: la prima si è verificata il 6 marzo 1049 e l’ultima, la numero settantatré, avrà luogo l’11 marzo 2347.

Foto di copertina di Robero Concato