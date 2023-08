Le più belle spiagge del Veneto e in Italia dove andare al mare

La stagione balneare in Veneto si è aperta il 15 maggio 2023 e chiuderà a settembre, le belle giornate invogliano ad andare al mare. Come certificato dalle Bandiere Blu, le acque in Veneto godono di ottima salute. Dai rilievi effettuati su 174 acque di balneazione è emerso che 159 località sono risultate di qualità "eccellente" (91,4%), 8 “buona” (4,6%), 5 “sufficiente” (2 ,9%) e 2 “scarsa” (1,1%). Le 2 risultate di classe “scarsa” sono quella di “Vallesella-casette” del lago di Centro Cadore, nel bellunese, e una piccola porzione di Isola Verde (Chioggia).

Bandiere blu 2023

Sono 427 le spiagge italiane da sogno, premiate con la Bandiera Blu per la più alta qualità dell'acqua, i servizi, la pulizia delle spiagge e gli approdi turistici.

In Veneto

Sono 9 le località turistiche del Veneto premiate (tutte riconfermate) per le acque eccellenti, il turismo inclusivo e sostenibile.

La costa veneziana ne ha 7

Venezia,

San Michele al Tagliamento,

Caorle,

Eraclea,

Jesolo,

Cavallino Treporti,

Chioggia

Altre due sono nel Polesine in provincia di Rovigo

Rosolina ,

Porto Tolle.

Le spiagge più belle in Italia

PIEMONTE

VERBANO-CUSIO-OSSOLA

1. Cannobio - Lido

2. Cannero Riviera - Spiaggia Lido

3. Verbania - Fondotoce - Isolino

NOVARA

4. San Maurizio D’Opaglio - Prarolo

5. Gozzano - Lido di Gozzano

LOMBARDIA

BRESCIA

6. Toscolano Maderno - Lido Azzurro

7. Gardone Riviera - Spiaggia Lido, Spiaggia Casinò

8. Sirmione - Lido Jamaica

TRENTINO ALTO ADIGE

TRENTO

9. Bedollo - Località Piazze

10. Baselga di Pinè - Spiaggia Lido, Alberon, Bar Spiaggia

11. Pergine Valsugana - San Cristoforo

12. Tenna - Spiaggia di Tenna

13. Calceranica al Lago - Alle Barche/ Al Pescatore/Riviera

14. Caldonazzo - Lido/ Spiaggetta

15. Lavarone- Lido Marzari

16. Levico Terme - Spiaggia di Levico

17. Sella Giudicarie - Spiaggia Roncone

18. Bondone - Porto Camarelle

LIGURIA

IMPERIA

19. Bordighera - Litorale

20. Sanremo - Tre Ponti, Imperatrice, Bussana, Baia Capo Pino, Tiro a Volo

21. Taggia - Arma di Taggia

22. Riva Ligure - Centro

23. Santo Stefano al Mare - Baia Azzurra, Il Vascello

24. San Lorenzo al Mare - U’Nustromu/Prima Punta, Baia delle Vele

25. Imperia - Spianata Borgo Peri, Borgo Marina

26. Diano Marina - Diano Marina

SAVONA

27. Laigueglia - Laigueglia

28. Ceriale – Spiaggia di Ceriale (nord-sud)

29. Borghetto Santo Spirito – Litorale

30. Loano - Spiaggia di Loano

31. Pietra Ligure - Ponente

32. Finale Ligure - Spiaggia di Malpasso/Baia dei Saraceni, Finalmarina, Finalpia, Spiaggia del Porto, Varigotti, Castelletto San Donato

33. Noli - Le Cave/Capo Noli / Zona Vittoria / Zona Anita / Chiariventi

34. Spotorno - Lido

35. Bergeggi - Il Faro, Villaggio del Sole

36. Savona - Fornaci

37. Albissola Marina - Lido

38. Albisola Superiore - Lido

39. Celle Ligure - Levante, Ponente

40. Varazze - Levante Teiro (Bagni Nautilus-Solaro), Ponente Teiro, Arrestra

GENOVA

41. Sori - Spiaggia Centrale di Sori

42. Camogli - San Fruttuoso, Spiaggia Camogli

43. Santa Margherita Ligure - Scogliera Pagana, Punta Pedale, Paraggi, Zona Milite Ignoto

44. Chiavari - Spiaggia Porto

45. Lavagna - Lungomare

46. Sestri Levante - Baia Portobello, Baia delle Favole (nord-sud), Spiaggia Renà, Riva Trigoso

47. Moneglia - Centrale, La Secca, Levante

LA SPEZIA

48. Framura - Fornaci, Spiaggia La Vallà -Apicchi

49. Bonassola - Lato Est e lato Ovest

50. Levanto - Ghiararo, Levante Porto Levanto

51. Lerici - Eco del Mare, San Giorgio, Colombo, Lido, Fiascherino, Baia Blu/Marinella

52. Ameglia - Fiumaretta

TOSCANA

MASSA - CARRARA

53. Carrara - Marina di Carrara Centro

54. Massa - Marina di Massa

LUCCA

55. Forte dei Marmi - Litorale

56. Pietrasanta - La Versiliana, Tonfano/Focette

57. Camaiore - Lido di Camaiore

58. Viareggio - Viareggio Ponente/Levante, Torre Del Lago Puccini

PISA

59. Pisa - Calambrone/Tirrenia, Marina di Pisa

LIVORNO

60. Livorno - Bagni Rex, Cala Quercianella, Parco Marina del Boccale, Rogiolo, Bagni Roma

61. Rosignano Marittimo - Castiglioncello, Vada, La Mazzanta

62. Cecina - Le Gorette, Marina di Cecina

63. Bibbona - Marina di Bibbona centro-sud

64. Castagneto Carducci - Marina di Castagneto Carducci

65. San Vincenzo – Rimigliano nord/sud, Spiaggia della Principessa, Conchiglia Fosso delle Rozze

66. Piombino - Parco Naturale della Sterpaia

67. Marciana Marina - La Fenicia, Re di Noce, La Marina

GROSSETO

68. Follonica - Spiaggia Litorale

69. Castiglione della Pescaia - Levante/Tombolo, Spiaggia Pian D’alma/Casetta Civinini-Piastrone/Punta Ala, Rocchette/Roccamare-Casa Mora/Riva del Sole/Capezzolo

70. Grosseto - Marina di Grosseto, Principina a Mare

71. Orbetello - Fertilia, Puntata, Osa - Albegna, Giannella, Feniglia, Tagliata

FRIULI VENEZIA GIULIA

GORIZIA

72. Grado - Spiaggia Principale, Costa Azzurra, Pineta

UDINE

73. Lignano Sabbiadoro - Lido

VENETO

VENEZIA

74. San Michele al Tagliamento – Bibione

75. Caorle - Porto Santa Margherita, Ponente, Duna Verde, Brussa

76. Eraclea - Eraclea Mare

77. Jesolo - Lido

78. Cavallino Treporti - Lido

79. Venezia - Lido di Venezia, Alberoni

80. Chioggia - Sottomarina

ROVIGO

81. Rosolina - Rosolina Mare, Albarella Centro Sportivo, Albarella Capo Nord

82. Porto Tolle - Barricata, Boccasette, Conchiglie

EMILIA-ROMAGNA

FERRARA

83. Comacchio - Lido Spina, Lido di Volano/ Nazioni/Lido degli Scacchi/Pomposa/ Garibaldi, Lido degli Estensi

RAVENNA

84. Ravenna - Marina Romea/Porto Corsini, Marina di Ravenna/Punta Marina Terme/ Lido Adriano, Lido di Savio, Lido di Dante/ Lido di Classe, Casal Borsetti

85. Cervia - Milano Marittima, Cervia–Pinarella–Tagliata

FORLÌ - CESENA

86. Cesenatico - Zadina, Levante (Valverde, Villamarina), Ponente

87. Gatteo - Gatteo Mare

88. San Mauro Pascoli - San Mauro Mare

RIMINI

89 Bellaria Igea Marina - Igea Marina

90. Riccione - Riccione nord e centro, Riccione sud (Rio Costa)

91. Misano Adriatico – Parco Mare Nord, Misano Centro, Porto Verde

MARCHE

PESARO - URBINO

92. Gabicce Mare - Lido

93. Pesaro - Sottomonte, Ponente/Levante

94. Fano - Nord, Sassonia, Torrette

95. Mondolfo - Marotta

ANCONA

96. Senigallia - Levante, Ponente

97. Ancona – Portonovo

98. Sirolo - Sassi Neri/San Michele/Urbani

99. Numana - Numana Bassa/Marcelli Nord, Numana Alta

MACERATA

100. Porto Recanati - Litorale Nord-Centro

101. Potenza Picena - Lido Nord/Centro, Lido Sud

102. Civitanova Marche - Lungomare Nord, Lungomare Sud

FERMO

103. Fermo - Lido di Fermo Casabianca, Marina Palmense (centro-nord-sud)

104. Porto San Giorgio - Lungomare centro nord, Lungomare centro sud

105. Altidona – Lungomare Paolo Borsellino

106. Pedaso - Lungomare dei Cantautori

ASCOLI PICENO

107. Cupra Marittima - Lido

108. Grottammare - Spiaggia Nord, Spiaggia Sud

109. San Benedetto del Tronto - Riviera delle Palme

ABRUZZO

TERAMO

110. Martinsicuro – Villa Rosa, Martinsicuro

111. Alba Adriatica - Spiaggia d’Argento

112. Tortoreto - Spiaggia del Sole

113. Giulianova - Lungomare Zara, Lungomare Spalato

114. Roseto degli Abruzzi - Lungomare Sud, Lungomare Nord, Lungomare centrale

115. Pineto - Villa Fumosa, Corfù, Torre Cerrano, S. Maria a Valle Sud, S. Maria a Valle Nord, Pineto Centro, Pineta Catucci - Lungomare dei Pini

116. Silvi - Arenile Sud, Lungomare Centrale

PESCARA

117. Pescara – Riviera Nord/Centro, Riviera Sud

CHIETI

118. Francavilla al Mare – Piazza Adriatico, Piazza Sirena

119. Fossacesia - Fossacesia Marina

120. Vasto - Vignola/San Nicola, Punta Penna, Vasto Marina, San Tommaso

121. San Salvo - San Salvo Marina

L’AQUILA

122. Villalago - Villalago

123. Scanno - Spiaggetta di Scanno località Acquevive, Parco dei Salici

MOLISE

CAMPOBASSO

124. Termoli - Sant’Antonio

125. Campomarino – Lido

LAZIO

ROMA

126. Trevignano Romano - Via della Rena

127. Anzio - Riviera di Ponente, Riviera di Levante, Lido Di Lavinio

LATINA

128. Latina - Latina Mare

129. Sabaudia – Lungomare

130. San Felice Circeo - Litorale

131. Terracina - Levante, Ponente

132. Fondi – Spiaggia Levante (Sant’Anastasia - Capratica), Spiaggia Ponente (Torre Canneto – Rio Claro)

133. Sperlonga - Ponente, Lago Lungo, Levante, Bazzano

134. Gaeta - Arenauta, Ariana, Sant‘Agostino, Serapo

135. Minturno – Spiaggia di Ponente

CAMPANIA

NAPOLI

136. Vico Equense - Bikini, Scrajo Mare, Marina di Seiano Ovest Porto, Capo La Gala

137. Piano di Sorrento - Marina di Cassano

138. Sorrento - Riviera di Massa, San Francesco, Tonnarella

139. Massa Lubrense - Recommone/Marina del Cantone, Marina di Puolo, Baia delle Sirene

140. Anacapri - Faro/Punta Carena, Gradola/ Grotta Azzurra

SALERNO

141. Positano - Spiaggia Fornillo, Spiaggia Arienzo, Spiaggia Grande, Spiaggia Laurito

142. Capaccio Paestum - Villaggio Merola/ Varolato/La Laura, Casina d’Amato/Ponte di Ferro/Licinella, Foce Acqua dei Ranci

143. Agropoli - Torre San Marco, Trentova, Spiaggia Libera Porto, Lungomare San Marco, Licina

144. Castellabate - Lago Tresino, Marina Piccola, Pozzillo/San Marco, Punta Inferno, Baia Ogliastro

145. Montecorice - San Nicola, Baia Arena, Spiaggia Agnone, Spiaggia Capitello

146. San Mauro Cilento - Mezzatorre

147. Pollica - Acciaroli, Pioppi

148. Casal Velino - Lungomare/Isola, Dominella/Torre

149. Ascea - Piana di Velia, Torre del Telegrafo, Marina di Ascea

150. Pisciotta - Ficaiola/Torraca/Gabella, Pietracciaio/Fosso della Marina/ Marina Acquabianca

151. Centola - Palinuro (Porto/Dune e Saline), Marinella/Baia del Buon Dormire

152. Camerota – Cala finocchiara, San Domenico-Lentiscelle

153. Ispani - Capitello

154. Vibonati - Torre Villammare, Santa Maria Le Piane, Oliveto

BASILICATA

POTENZA

155. Maratea - Santa Teresa/Calaficarra, Macarro/ Illicini/Nera, Castrocucco/Secca di Castrocucco, Acquafredda

MATERA

156. Bernalda - Lido di Metaponto

157. Pisticci - Marina di Pisticci

158. Policoro - Lido Nord e Sud

159. Nova Siri – Lido

PUGLIA

FOGGIA

160. Isole Tremiti - Cala delle Arene

161. Rodi Garganico - Riviera di Ponente, Riviera di Levante

162. Peschici - Sfinale, Gusmay, Baia di Calalunga, Baia di Monaccora, Baia San Nicola, Procinisco, Baia di Peschici

163. Vieste - San Lorenzo, Scialara

164. Zapponeta - Lido

BARLETTA - ANDRIA - TRANI

165. Margherita di Savoia - Centro Urbano/ Cannafesca

166. Bisceglie – La Salata, Salsello, Scogliera Scalette

BARI

167. Polignano a Mare - Cala Paura, San Vito, Ripagnola-Coco Village, Cala San Giovanni/Cala Fetente

168. Monopoli – Castello Santo Stefano, Capitolo, Lido Porto Rosso, Cala Paradiso

BRINDISI

169. Fasano - Egnazia Case Bianche, Savelletri, Torre Canne

170. Ostuni - Lido Morelli, Pilone (Lido Stella- Viar Beach), Lido Fontanelle, Creta Rossa,Rosamarina (Rodos-Capanno-Lambertiana), Lullabay beach

171. Carovigno - Mezzaluna, Pantanagianni, Punta Penna Grossa

TARANTO

172. Castellaneta - Riva dei Tessali/Pineta Giovinazzi/Castellaneta Marina/Bosco della Marina

173. Leporano - Lido Gandoli, Porto Pirrone, Portosaturo, Baia d’Argento

174. Maruggio - Commenda, Campomarino, Acqua Dolce

175. Ginosa - Marina di Ginosa

LECCE

176. Melendugno - Roca, San Foca Nord/Centro/Torre Specchia, Torre Sant’Andrea, Torre dell’Orso

177. Castro - Zinzulusa, La Sorgente

178. Salve - Marina di Pescoluse/Posto Vecchio/ Torre Pali

179. Ugento - Torre San Giovanni/ Torre Mozza/ Lido Marini

180. Gallipoli - Litoranea Sud, Litoranea Nord 181. Nardò - Porto Selvaggio, Sant’Isidoro, Santa Caterina, Santa Maria al Bagno, Torre Squillace

CALABRIA

COSENZA

182. Tortora - La Pineta/Fiume Noce

183. Praia a mare - Camping Internazionale/ Punta Fiuzzi

184. San Nicola Arcella - Arcomagno/Canale Grande Marinella

185. Santa Maria del Cedro – Chiatta in Ferro – Abatemarco

186. Diamante – Diamante Nord (Cirella, Scogliera Cirella, Pietrarossa)

187. Rocca Imperiale - Marina di Rocca Imperiale

188. Roseto Capo Spulico - Lungomare

189. Trebisacce - Lungomare Sud (Riviera dei Saraceni - Viale Magna Grecia – Riviera delle Palme)

190. Villapiana – Villapiana Scalo, Villapiana Lido

CROTONE

191. Cirò Marina - Punta Alice, Cervara/ Madonna di Mare

192. Melissa - Litorale Torre Melissa

193. Isola Capo Rizzuto - Le Cannella, Le Castella

CATANZARO

194. Sellia Marina - Località Ruggero/San Vincenzo - Sena/Jonio – Rivachiara

195. Catanzaro - Giovino

196. Soverato - Baia Dell’Ippocampo

VIBO VALENTIA

197. Tropea - Marina del Convento, Marina dell’Isola, Rocca Nettuno

REGGIO CALABRIA

198. Caulonia - Lido

199. Roccella Jonica - Lido

200. Siderno - Spiaggia di Siderno

SICILIA

MESSINA

201. Alì Terme - Lungomare di Alì Terme

202. Roccalumera - Roccalumera

203. Furci Siculo - Litorale

204. Santa Teresa di Riva - Lungomare di Santa Teresa di Riva

205. Lipari - Stromboli Ficogrande, Vulcano Gelso, Vulcano Acque Termali, Acquacalda, Canneto

206. Tusa – Spiaggia Lungomare

AGRIGENTO

207. Menfi - Porto Palo Cipollazzo, Lido Fiori Bertolino

RAGUSA

208. Modica - Maganuco, Marina di Modica

209. Ispica - Santa Maria del Focallo

210. Pozzallo - Pietre Nere, Raganzino

211. Ragusa – Marina di Ragusa

SARDEGNA

SASSARI

212. Badesi - Li Junchi, Li Mindi, Baia delle Mimose-Pirotto Li Frati, Lu Poltu Biancu

213. Castelsardo - Sacro Cuore / Ampurias, Madonnina / Stella Maris, Ex Palazzo Americani

214. Sorso - Spiaggia della Marina, Marina di Sorso (quarto/quinto/settimo pettine)

215. Sassari - Porto Ferro, Porto Palmas, Platamona Rotonda

216. Santa Teresa Gallura - Rena Ponente (Loc. Capo Testa), Rena Bianca, Zia Culumba (Loc. Capo Testa, Rena di Levante), La Taltana- Santa Reparata, Conca Verde

217. Aglientu – Vignola Mare, Rena Majore, Lu Chiscinagghju

218. Trinità d’Agultu e Vignola - La Marinedda, Cala Sarraina, Spiaggia Lunga Isola Rossa

219. La Maddalena - Tegge, Monti D’a Rena, Bassa Trinità, Porto Lungo, Spalmatore, Caprera Relitto, Caprera Due Mari

220. Palau - Palau Vecchio, Isolotto

221. Budoni - Baia di Budoni

ORISTANO

222. Oristano - Torregrande

NUORO

223. Tortolì - Lido di Cea, Lido di Orrì (I e II Spiaggia), Muxì (Il Golfetto), Orrì Foxilioni, Ponente (nota “La Capannina”), Porto Frailis, San Gemiliano

224. Bari Sardo - Bucca ‘e Strumpu/Torre di Barì/ Sa Marina

CAGLIARI

225. Quartu Sant’Elena - Mare Pintau

SUD SARDEGNA

226. Sant’Antioco - Maladroxia/Coacuaddus