Milies: domenica riapertura dell'antico sentiero del Poset

Milies è uno dei borghi più belli dell'Alta Marca, frazione di Segusino, si trova a circa 1000 metri, è rimasto un gioiello con case di pietra, pascoli, prati e sentieri che portano al Monte Doc e al Monte Cesen. La località Poset, che ora si potrà raggiungere attraverso la riapertura di un antico sentiero, si trova sotto il Monte Vallina - a quota 910 metri - fino agli anni ’80 non era raggiungibile con l’auto; si tratta di un luogo idilliaco con una vista meravigliosa sulla pianura e perfino sulla laguna di Venezia. Lungo i pendii soleggiati sopra Milies si trovavano diversi casolari sparsi, adibiti un tempo alla fienagione o pascolo estivo; dopo il loro abbandono, avvenuto negli anni ’50, vi è cresciuto in fretta un bosco di piante miste, non da meno i pini, piantati dalla Guardia Forestale.

Inaugurazione

L’appuntamento domenica 6 agosto è alle ore 9 in Piazzetta Tigli a Milies per celebrare la riapertura di uno dei due antichi sentieri che permettevano di raggiungere il borgo di Poset prima della realizzazione della strada, il cui utilizzo ha fatto cadere in disuso il percorso e di conseguenza la riappropriazione dello spazio da parte della natura prealpina.

Il lavoro di rimessa a nuovo è stato molto intenso tra disboscamento, messa in sicurezza del sentiero, battitura fondo terreno, prelievo del tracciato e posa dei cartelli. In spontanea compagnia, domenica il gruppo sarà guidato da membri della sezione CAI di Pieve di Soligo e del Nordic Walking lungo il percorso di 6 chilometri con un dislivello di 230 metri, prima lungo la salita per il Mas Alto fino a Case Berra; poi, attraverso il bosco di alti pini e latifoglie, si raggiungerà la località Poset, ammirando un paesaggio che si estende fino alla laguna di Venezia. Ci si fermerà inoltre anche davanti al capitello per ammirare la Pala dell’artista Mariano Donadini: dopo oltre cento anni dalla costruzione, finalmente nel sito votivo sono stati sostituiti i santini cartacei della Madonna del Rosario di Pompei, a cui era stato dedicato il luogo di preghiera, grazie alle offerte raccolte dall’Associazione Borgo Milies. Dal Poset si scenderà alle Miliane per proseguire lungo la strada forestale fino a incontrare, davanti all’osteria da Romolet, la strada comunale.

La mattinata proseguirà poi intensa con la vera e propria festa organizzata nel borgo di Milies con un mercatino, il pranzo sociale nell'Ostello di St. Jory - comune francese gemellato con Segusino -, un concerto del Coro Ojo di Santa Giustina e la benedizione di un capitello.

“Crode. Musica, parole, paesaggio” proseguirà con altri 4 appuntamenti, fino al 17 settembre. L’iniziativa nasce dal territorio di Segusino, nell'Altamarca trevigiana stretta tra Piave e Prealpi. È il primo cartellone organico promosso dal Comune di Segusino con una serie di eventi che coprono l'estate tra concerti, passeggiate, teatro per bambini e incontri astronomici.

Qui una piccola comunità di residenti e ospiti di villeggiature ha fondato l'Associazione Borgo Milies, che si occupa di promuovere il territorio sotto il profilo naturalistico e culturale, insieme al Coro di Stramare, la Pro Loco e AmareStramare.