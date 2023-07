Ecco le osterie delle Colline del Prosecco protagoniste di un nuovo programma TV

“Le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene” saranno protagoniste del nuovo programma condotto da Lele Marcassa “Osterie”, che andrà alla scoperta delle osterie più antiche e caratteristiche del Veneto.

Le osterie trevigiane scelte:

Antica Osteria Al Forno di Refrontolo,

Osteria enoteca Corte del Medà a Pieve di Soligo,

Osteria senz'oste di Valdobbiadene,

Alle Marcandole di Salgareda,

Osteria La Muda sul passo San Boldo, la più antica del Veneto

“La “chiave” del viaggio saranno le osterie; luoghi spesso bistrattati, ritenuti forse troppo “’popolari” per ricevere attenzione mediatica, ma che in realtà – è questa la tesi del format – sono i veri custodi dell’anima della città o del paese, dell’isola, della vallata. In “Osterie” la parte gastronomica è stata particolarmente curata, con la presentazione in ogni puntata di una ricetta principale e di altre “di contorno”, volendo trasmettere a tutta Italia non solo la tradizione culinaria veneta, ma anche il complesso di storie secolari che i piatti delle osterie e i grandi vini che li accompagnano portano con sé” – si legge nella nota della trasmissione. Per impreziosire ulteriormente il viaggio, in ogni osteria Lele Marcassa incontrerà un “grande” del posto: per le colline a fare da testimonial sarà il campione mondiale di ciclismo Alessandro Ballan.

La puntata sulle “Osterie” delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene sarà la prima della serie e verrà trasmessa Venerdì 14 Luglio 2023 alle ore 8.40 su Food Network -canale 33 del Digit. Terrestre - e sulla piattaforma Discovery + con repliche.

Il programma si articola in 6 puntate nelle quali la Regione Veneto verrà esplorata dalle acque salmastre della Laguna ai pendii scoscesi delle Dolomiti, passando proprio tra le Colline patrimonio UNESCO, che apriranno Venerdì 14 Luglio questo nuovo format.