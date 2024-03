Allenamento vincente, per Buganza, a Magione

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

L'allenamento, almeno sulla carta, dovrebbe puntare più sull'affinamento del pacchetto umano e tecnico, con il cronometro messo a volte da parte. Quanto accaduto la scorsa Domenica all'Autodromo dell'Umbria ha invece dimostrato che Giovanni Buganza, anche quando si allena, punta sempre al bersaglio più importante. Il pilota di Castelfranco Veneto, sceso in quel di Magione per mantenersi in forma in vista dell'attesa partecipazione al Mugello Classic di inizio Aprile, anticipava i tempi e decideva di prendere parte ad un paio di turni di prove libere al Sabato, alla guida di una Formula Italia. “Questo fine settimana era votato unicamente a preparare il Mugello Classic” – racconta Buganza – “quindi, non potendo avere a disposizione la mia Chevron B16, mi sono concentrato sulla forma fisica e mentale. Ho colto al volo l'opportunità di prendere parte ad un paio di turni di libere con una Formula Italia e devo ammettere che mi sono anche divertito sul bagnato.” Archiviata la parentesi in monoposto il trevigiano, sostenuto da Xmotors Team, si calava nell'abitacolo della Citroen Saxo Racing Start Plus messa a disposizione da Nicola Merli. Un turno di libere per prendere confidenza con il mezzo, passando poi alla Domenica mattina per l'unica qualifica che lo vedeva piazzarsi in quinta piazza assoluta e primo di categoria. “La Saxo che Nicola Merli mi ha dato era fantastica” – aggiunge Buganza – “e viaggiava come un fulmine. Avendo bruciato due gomme nelle libere del Sabato abbiamo preferito essere più conservativi in qualifica ma, nonostante tutto, eravamo comunque soddisfatti del potenziale.” Una partenza a razzo in gara, allo scattare del semaforo verde più atteso, premiava Buganza che, con un guizzo fulmineo, guadagnava due posizioni e si metteva in scia al treno di testa. Dopo un paio di rettifili il pilota della vettura del double chevron passava in seconda posizione nella generale, iniziando a far sentire il proprio fiato sul collo all'attuale leader. Solamente un problema di natura tecnica, sorto nel giro conclusivo, obbligava il trevigiano a rimettere nel cassetto i propri sogni di gloria, costringendolo ad accontentarsi della quarta piazza assoluta e dell'indiscusso primato tra le vetture fino a millesei nel Trofeo Italia Classico. “Al verde sono stato molto attento” – conclude Buganza – “e, partendo dalla quinta casella in griglia, sono riuscito a sfruttare al meglio la partenza lanciata, sorpassando vetture dotate di una cavalleria maggiore della nostra. Dopo poco eravamo già in coda al primo e, grazie ad un ritmo costante, avevamo distanziato il terzo ed il quarto. Zero sbavature, nessun errore di guida ma nell'ultimo giro abbiamo patito una mancanza di alimentazione alla pompa benzina. Abbiamo perso velocità in rettilineo e siamo finiti quarti nella generale, primi di classe. Resto comunque soddisfatto perchè è stato un ottimo allenamento per il Mugello Classic di Aprile. Grazie a Nicola Merli, ad Xmotors Team ed a tutti quelli che mi sostengono quest'anno.”