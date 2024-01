Leoni eroici: vincono 27-19 contro Montpellier e chiudono primi il girone di Challenge Cup

Il Benetton Rugby vince anche il quarto e ultimo match della Pool B di Challenge Cup. A Monigo i Leoni superano per 27-19 i francesi del Montpellier. Grazie a questo successo i biancoverdi potranno giocare l’ottavo di finale tra le mura amiche.

CRONACA PARTITA

La gara comincia e si mette subito sui binari della fisicità. Montpellier guadagna una punizione e va in touche nei cinque metri, ma Menoncello è bravo ad afferrare la palla al volo e annulla in area di meta. Poi Spagnolo deve subentrare a Gallo perché colpito in testa. Capovolgimento di fronte e fallo dei francesi in ruck. Il Benetton Rugby va ai pali e Tomas Albornoz segna i primi tre punti del pomeriggio. I transalpini vogliono reagire e vanno vicini alla meta, ma tengono con una gran difesa. Bernasconi però è costretto al cambio per un problema fisico e lo rimpiazza Lucchesi. Torna intanto in campo Gallo. Il gioco è rotto e i Leoni si inventano una meta: Zuliani è bravo a colpire al volo di sinistro, l’ovale è senza padrone e Tomas Albornoz decide di fare tutto da solo: con uno scatto bruciante lascia di stucco la difesa ospite e va in meta. La stessa apertura trasforma e biancoverdi sul 10-0. I padroni di casa sono sul piede avanzante e sfiorano la seconda marcatura, ma Montpellier tiene. Altro cambio forzato per i Leoni: Smith è infortunato e Umaga lo rimpiazza. I francesi vogliono ritornare in partita, ma sbagliano la trasmissione dell’ovale, Onisi Ratave intercetta e si invola solitario in una prateria per schiacciare la seconda meta trevigiana. Albornoz trasforma. La retroguardia dei Leoni ha un momento di appannamento e Montpellier ne approfitta con Cadot che va in meta. L’ex Paolo Garbisi non converte dalla piazzola. Il primo tempo si chiude quindi con Snyman e compagni avanti 17-5.

Si torna in campo dopo l’intervallo. Ruzza e Lamaro prendono il posto di Iachizzi e Zuliani. Montpellier parte subito a spron battuto e va in meta con Erdocio. Garbisi trasforma e punteggio sul 17-12. Poi entrano Pasquali e Spagnolo per Zilocchi e Gallo. La partita è una vera e propria battaglia piena di duelli fisici. Nessuna delle due formazioni risparmia i duri colpi. Intano Negri subentra a capitan Snyman. Montpellier compie un fallo nel breakdown e i Leoni vanno ai pali. Tomas Albornoz non sbaglia e padroni di casa avanti oltre il break. Ultima sostituzione con Uren per Alessandro Garbisi. Gli ospiti però non mollano e ritornano sotto con la meta da drive di Karkadze, trasformata da Foursans. Mancano dieci minuti e il punteggio è sul 20-19. Spagnolo è gladiatorio e recupera un ovale preziosissimo, Mendy è imprendibile, Lamaro alimenta alla perfezione per Tomas Albornoz che è un fulmine e va a realizzare la doppietta. Umaga trasforma e punteggio sul 27-19. Nel finale l’arbitro ammonisce Lucchesi per un placcaggio alto. In 14 contro 15 i Leoni sono eroici e non permettono a Montpellier di guadagnare due punti di bonus (offensivo e difensivo), così i biancoverdi vincono 27-19, si prendono quattro punti e con 15 punti totali chiudono al primo posto la Pool 2 di Challenge Cup. Così i biancoverdi giocheranno l’ottavo di finale in casa.

IL TABELLINO

Marcature: 14′ p. Albornoz, 21′ meta Albornoz tr. Albornoz, 29′ meta Ratave tr. Albornoz, 35′ meta Cadot; 47′ meta Erdocio tr. P. Garbisi, 60′ p. Albornoz, 67′ meta Karkadze tr. Foursans, 72′ meta Albornoz tr. Umaga.

Note: cartellino giallo al 79′ a Gianmarco Lucchesi (BEN). Trasformazioni: Benetton Rugby 3/3 (Albornoz 2/2, Umaga 1/1); Montpellier Rugby 2/3 (Garbisi 1/2, Foursans 1/1). Punizioni: Benetton Rugby 2/2 (Albornoz 2/2). Player of the match: Tomas Albornoz (BEN).

Benetton Rugby: 15 Rhyno Smith (26′ Jacob Umaga), 14 Ignacio Mendy, 13 Tommaso Menoncello, 12 Malakai Fekitoa, 11 Onisi Ratave, 10 Tomas Albornoz, 9 Alessandro Garbisi (61′ Andy Uren); 8 Lorenzo Cannone, 7 Manuel Zuliani (45′ Michele Lamaro), 6 Alessandro Izekor, 5 Eli Snyman (58′ Sebastian Negri), 4 Edoardo Iachizzi (45′ Federico Ruzza), Giosué Zilocchi (49′ Tiziano Pasquali), 2 Bautista Bernasconi (19′ Gianmarco Lucchesi), 1 Thomas Gallo (10′ Mirco Spagnolo, 21′ Thomas Gallo, 49′ Mirco Spagnolo). Head Coach: Marco Bortolami.

Montpellier Herault Rugby: 15 Julien Tisseron, 14 Pierre Lucas (47′ Anthony Bouthier), 13 Thomas Darmon (58′ Louis Foursans), 12 Auguste Cadot (50′ Masivesi Dawuwaqa), 11 Ben Lam, 10 Paolo Garbisi, 9 Léo Coly; 8 Marco Tauleigne (47′ Sam Simmonds), 7 Clément Doumenc, 6 Florian Verhaeghe, 5 Paul Willemse (C), 4 Bastien Chalureau, 3 Titi Lamositele (47′ Harry Williams), 2 Brandon Paenga-Amosa (47′ Vano Karkadze), 1 Baptiste Erdocio (47′ Enzo Forletta). Head Coach: Patrice Collazo.