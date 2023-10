Il Benetton rugby batte Ulster 24-22 nella prima amichevole stagionale

Il Benetton Rugby è tornato ieri in campo a Monigo dopo una lunga estate di preparazione. I Leoni per la prima amichevole di precampionato hanno e battuto per 42-22 allo Stadio Monigo gli irlandesi dell’Ulster Rugby, formazione attrezzata per competere nei piani alti dello United Rugby Championship. Un ottimo segnale per gli uomini di Bortolami, al netto delle numerose assenze delle rispettive franchigie per i mondiali in corso in Francia.

CRONACA PARTITA

Pronti, via e i Leoni partono col piede pigiato sull’acceleratore. Da un multifase e un’ottima azione alla mano Riera sfiora la meta, ma viene tenuto alto nell’area di marcatura. Si susseguono alcuni errori di disciplina. Poi i Leoni sciorinano una bellissima manovra sull’asse Ratave-Minozzi-Umaga, ma l’ovale scappa in avanti sul più bello. Il momento è propizio ai padroni di casa che al quarto d’ora di gioco passano in vantaggio grazie alla meta di Bautista Bernasconi, timoniere di un drive dirompente. Umaga dalla piazzola non mira i pali. Ulster riesce a reagire e pareggia il conto delle mete con l’avanzata decisiva sulla bandierina di sinistra di Timoney. Doak non trasforma e punteggio sul 5-5. Gli irlandesi sono sul piede avanzante e vanno ancora a segno. Doak muove velocemente l’ovale e O’Brien va indisturbato a schiacciare. Ulster scappa, ma i Leoni replicano immediatamente. Gran corridoio trovato da Riera, offload per Minozzi, riciclo vincente per Onisi Ratave che va in meta. Umaga converte dalla piazzola e primo tempo che finisce con il Benetton Rugby avanti 12-10.

Inizia la ripresa e gli ospiti vanno subito in meta. Dal carrettino avanzante nei cinque metri McCann esce per schiacciare l’ovale. Flannery non trasforma. Gli ospiti scavalcano ancora i biancoverdi, ma l’altalena del punteggio cambia nuovamente. Ratave si inventa una serpentina devastante sull’ala destra e elude tre placcaggi, offre un offload prelibato per Jacob Umaga che si invola in meta. Lo stesso Umaga trasforma. Solita girandola di cambi in casa trevigiana. Anche Ulster attua diverse rotazioni nella formazione. Nell’ultimo quarto di gara Vedovelli estrae il cartellino giallo per Aminu, reo di scorrettezza in ruck. Gli irlandesi con l’uomo in più ne approfittano e Carson fissa la quarta meta. Flannery centra i pali e ospiti avanti 19-22. La partita è sul filo del rasoio e negli ultimi minuti entrambe le squadre cercano l’acuto vincente. I Leoni vincono una mischia importante, poi un fuorigioco fischiato a Ulster e biancoverdi che vanno in touche nei cinque metri. Dalla maul è Alessandro Izekor a depositare l’ovale in meta. Albornoz non trasforma. Il Benetton Rugby è avanti di due punti e con una ferrea difesa si contrappone agli attacchi di Ulster. Finisce quindi con la vittoria dei Leoni per 24-22; biancoverdi che aprono il prestagione con il successo in amichevole.

IL TABELLINO

Marcature: 14′ meta Bernasconi, 27′ meta Timoney, 33′ meta O’Brien, 36′ meta Ratave tr. Umaga; 42′ meta McCann, 49′ meta Umaga tr. Umaga, 68′ meta tr. Flannery, 76′ meta Izekor.

Note: cartellino giallo al 66′ a Destiny Aminu (BEN). Trasformazioni: Benetton Rugby 2/4 (Umaga 2/3, Albornoz 0/1); Ulster Rugby 1/4 (Doak 0/2, Flannery 1/2). Man of the match: Henry Time-Stowers.

Benetton Rugby: 15 Matteo Minozzi (60′ Giuliano Avaca), 14 Ignacio Mendy (40′ Marcus Watson), 13 Joaquin Riera, 12 Filippo Drago (69′ Dewi Passarella), 11 Onisi Ratave (66′ Matthias Douglas), 10 Jacob Umaga (51′ Tomas Albornoz), 9 Andy Uren (60′ Nicolò Casilio), 8 Henry Time-Stowers (60′ Santiago Ruiz), 7 Giulio Marini (40′ Riccardo Favretto), 6 Alessandro Izekor, 5 Eli Snyman (c) (50′ Edoardo Iachizzi), 4 Gideon Koegelenberg (56′ Marco Lazzaroni), 3 Tiziano Pasquali (50′ Filippo Alongi), 2 Bautista Bernasconi (58′ Lapo Frangini), 1 Mirco Spagnolo (50′ Destiny Aminu).

A disposizione: Enzo Avaca.

Head Coach: Marco Bortolami.

Ulster Rugby: 15 Shea O’Brien, 14 Rob Baloucoune, 13 Luke Marshall, 12 Angus Curtis, 11 Ethan McIlroy, 10 Jake Flannery, 9 Nathan Doak (c); 8 Nick Timoney, 7 Reuben Crothers, 6 Matty Rea, 5 Harry Sheridan, 4 Cormac Izuchukwu, 3 Andy Warwick, 2 John Andrew, 1 Callum Reid.

Entrati: Cameron Doak, Tom Stewart, Ben Griffin, Kieran Treadwell, Joe Hopes, Dave Ewers, Dave McCann, Lorcan McLoughlin, Dave Shanahan, Conor McKee, Aaron Sexton, Jude Postlethwaite, Ben Carson, Stewart Moore.

Head Coach: Dan McFarland.

Arbitro: Federico Vedovelli – Assistente 1: Filippo Russo – Assistente 2: Giona Righetti