Benetton getta al vento la partita con gli Scarlets, playoff a rischio

Questa davvero non ci voleva. Il Benetton rugby incappa nella terza sconfitta consecutiva nel 12esimo turno dello United Rugby Championship 2023/2024: la beffa arriva in trasferta, a Llanelli, sul campo degli Scarlets che superano 16-13 gli uomini di coach Bortolami con una meta di Stewart a tempo scaduto. I gallesi incassano una vittoria inutile per il prosequio della loro stagione mentre i Leoni tornano a Treviso con un punto di bonus e la consapevolezza che non si può più sbagliare. Il Benetton è per ora fuori dalla zona playoff e sabato prossimo a Monigo, con Connacht (alle ore 14), è già partita da ultima spiaggia. Il calendario prevede poi altre due partite interne: il 6 aprile in Challenge cup con i Lions e il 20 aprile con i Dragons (nuovamente United Rugby Championship). A seguire tre trasferte difficili (Ulster, Sharks e Bulls) prima di chiudere la stagione, l'1 giugno in casa con Edimburgo.

La cronaca

Pronti, via e subito punizione per gli Scarlets. Costelow va ai pali e non sbaglia. Subito risposta dei Leoni: punizione da buona posizione e Jacob Umaga impatta subito il punteggio. I biancoverdi guadagnano territorio e hanno una mischia nei 22 gallesi: l’ovale arriva al largo a Smith che serve Onisi Ratave, formidabile nel rompere il placcaggio e ad andare a fissare la prima meta. Umaga trasforma molto bene dall’angolo. Nel gioco aereo il vento si fa sentire e sposta molte traiettorie. Gli ospiti mettono in mostra una sublime azione per ribaltare il campo e conquistano un piazzato favorevole. Jacob Umaga dalla piazzola è ancora preciso e Benetton avanti sul 3-13. Gli Scarlets reagiscono sfruttando l’indisciplina dei biancoverdi e hanno un altro piazzato da zona centrale. Costelow però centra il palo. I Leoni hanno difficoltà in rimessa laterale e i gallesi tornano nei cinque metri degli ospiti, ma la mischia dei biancoverdi è ermetica e non concede chance ai padroni di casa. Il primo tempo si conclude con Snyman e compagni avanti di 10 (3-13).

Comincia la ripresa e Bortolami decide di sostituire Zani e Maile per Nemer e Bernasconi. Entra anche Zuliani per Lorenzo Cannone. La partita non decolla e ci sono errori tecnici da ambo le parti. Fallo da parte dei Leoni e i gallesi vanno ai pali. Costelow ora è preciso e accorcia il divario di un break. Intanto entra Garbisi per Uren. Altra punizione per gli Scarlets da metà campo e Costelow è bravo a mirare i pali, portando i gallesi sul 9-13. Ennesima sostituzione per i Leoni, con Albornoz a rilevare Smith. Il punteggio è in bilico e le difese emergono sugli attacchi. Altra girandola di avvicendamenti: Favretto e Marin per Iachizzi e Drago. La gara vive sul filo dell’equilibrio e le squadre attuano una battaglia tattica al piede. Nel finale entra pure Pasquali per Ferrari. Oltre l’80esimo minuto gli Scarlets realizzano la meta della vittoria con il drive timonato da Swart. Costelow trasforma e galllesi che vincono 16-13. Un punto di bonus difensivo per il Benetton Rugby.

Il tabellino

Marcature: 2′ p. Costelow, 4′ p. Umaga, 12′ meta Ratave tr. Umaga, 20′ p. Umaga; 51′ p. Costelow, 55′ Costelow, 84′ meta Swart tr. Costelow.

Note: Trasformazioni: Scarlets 1/1 (Costelow 1/1), Benetton Rugby 1/1 (Umaga 1/1). Punizioni: Scarlets 3/4 (Costelow 3/4); Benetton Rugby 2/2 (Umaga 2/2).

Scarlets: 15 Ioan Lloyd, 14 Tom Rogers (68′ Eddie James), 13 Jonathan Davies (73′ Steff Evans, 80′ Carwyn Tuipulotu), 12 Johnny Williams, 11 Tomi Lewis, 10 Sam Costelow, 9 Gareth Davies (C) (47′ Kieran Hardy); 8 Vaea Fifita (57′ Carwyn Tuipulotu, 73′ Vaea Fifita), 7 Dan Davis, 6 Teddy Leatherbarrow, 5 Sam Lousi (74′ Morgan Jones), 4 Alex Craig, 3 Harri O’Connor (53′ Sam Wainwright), 2 Shaun Evans (74′ Eduan Swart), 1 Kemsley Mathias (53′ Wyn Jones). Head Coach: Dwayne Peel.

Benetton Rugby: 15 Rhyno Smith (56′ Tomas Albornoz), 14 Ignacio Mendy, 13 Malakai Fekitoa, 12 Filippo Drago (62′ Leonardo Marin), 11 Onisi Ratave, 10 Jacob Umaga, 9 Andy Uren (51′ Alessandro Garbisi), 8 Lorenzo Cannone (45′ Manuel Zuliani), 7 Toa Halafihi, 6 Alessandro Izekor, 5 Eli Snyman (C), 4 Edoardo Iachizzi (61′ Riccardo Favretto), 3 Simone Ferrari (73′ Tiziano Pasquali), 2 Siua Maile (40′ Bautista Bernasconi), 1 Federico Zani (40′ Ivan Nemer). Head Coach: Marco Bortolami.