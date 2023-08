Nuoto sincronizzato: 14enne di Paese vola ai mondiali giovanili di Atene

Un belle notizia e una grande soddisfazione per il nuoto sincronizzato di Montebelluna. La giovanissima sincronette Matilde Franchi, 14enne di Paese, è stata convocata in Nazionale e parteciperà ai Mondiali giovanili di nuoto artistico che si disputeranno ad Atene dal 30 agosto al 3 settembre. Qui, oltre 200 atleti di 30 diverse nazioni scenderanno in acqua pronti a gareggiare nella capitale ellenica.

In questi giorni, Matilde si sta allenando a Savona assieme alle altre 12 azzurrine convocate e al sincronetto Filippo Pelati, già pluripremiato agli Europei di Lisbona. Si tratta di una importante conferma del lavoro fatto dalla società montebellunese, che ha già lanciato due stelle azzurre del sincro: Beatrice Callegari ed Enrica Piccoli, oggi capitana della nazionale assoluta, cresciute proprio nella piscina "Chiara Gavi".

Il riconoscimento della convocazione in Nazionale si aggiunge al successo di metà luglio ottenuto ai campionati italiani estivi di Roma. Oltre a essere salita sul podio come seconda società italiana, le giovani sincronette del Monte Nuoto hanno vinto la medaglia d’oro nell’esercizio di squadra e quella d'argento nel libero combinato. Senza contare i due bronzi ottenuti nel duo femminile da Chanel Andrighetti e Daisy Pontin, e nel duo misto, dove Andrighetti ha gareggiato con Lorenzo Pozzobon. Un pieno di medaglie per la giovane squadra allenata da Federica De Bortoli insieme a Ilaria Gobbi.