Trofei in programma al Palicicogna, nel week end Ponzano capitale del judo

Il Judo Treviso compie 65 anni e per festeggiare questa incredibile e lunghissima avventura sportiva si è regalato l'organizzazione sabato e domenica 13 e 14 aprile al PalaCicogna di Ponzano di uno dei tre eventi judoistici più importanti che la Regione Veneto ospiterà quest' anno. A febbraio si è svolta a Conegliano la prima tappa del circuito nazionale junior senior, il terzo a giugno saranno i Campionati italiani esordienti e assoluti in programma a Jesolo, sabato invece il Judo Treviso, società storica porterà in città, e precisamente al Palacicogna di Ponzano Veneto, la prima tappa nazionale del circuito nazionale under 15 denominato Trofeo Italia. Numeri da capogiro con 476 atleti per 142 squadre provenienti da ogni parte d italia. Ma per non lasciare nessuno escluso, domenica poi si svolgerà il tradizionale Trofeo della Marca Trevigiana, gara, in questa edizione, riservata a tutte le altre classi d'età non in gara sabato. Anche quest'anno il Trofeo della Marca Trevigiana, giunto alla sua 15° edizione, sarà valido per l'acquisizione dell'ambita cintura nera e Dan superiori, oltre che per i circuiti regionali riservati ai giovanissimi. Attesi 374 atleti per 93 squadre. Ponzano quindi per un weekend sarà capitale del judo grazie al grande sforzo organizzativo del club trevigiano del Presidente Vincenzo De Carlo . Uno straordinario successo di adesioni che va a braccetto con un'annata che ha visto la società trevigiana in prima linea non solo sul piano sportivo, ma anche su quello organizzativo imperniato sulla figura del maestro Alessandro Esposito.