Benetton Rugby e San Donà unite per la crescita del rugby giovanile

Nasce la partnership tra Benetton Rugby e Lafert Rugby San Donà con l’obiettivo di rafforzare l’impegno nell’educazione sportiva e nello sviluppo delle competenze. La collaborazione mira alla formazione e alla crescita degli atleti delle giovanili mediante la condivisione di metodologie e tecnici, e supporto nei piani di crescita dei giocatori. Il percorso coinvolgerà allenatori e tecnici che avranno la possibilità di partecipare a dei momenti formativi che verranno organizzati lungo il corso della stagione dal club biancoverde. Le nuove competenze acquisite troveranno poi applicazione durante la preparazione dei giovani atleti biancocelesti.

Amerino Zatta, presidente di Benetton Rugby: «La scelta di San Donà Rugby come partner di un progetto orientato alla qualità sportiva ed educativa è parte di una strategia già avviata da Benetton Rugby mediante il coinvolgimento anche di altri club. Poter legare e creare delle forme di collaborazione con realtà rugbistiche con il fine ultimo di mettere a loro disposizione il nostro know-how, organizzando quindi degli incontri tecnici, è un qualcosa che ci fa molto piacere. L’obiettivo è sostenere e formare una rete di società capaci di esprimere la migliore qualità tecnica, sportiva ed educativa per rendere, in collaborazione con la Federazione, il rugby italiano un esempio e un riferimento europeo».

Sull’accordo si è così espresso anche il presidente del San Donà Alberto Marusso: «Siamo molto contenti dell’accordo siglato con la Benetton che consentirà ai nostri tecnici, preparatori, dirigenti e giocatori delle categorie U14, U16 e U18 di confrontarsi e crescere avendo come riferimento la migliore realtà nel panorama rugbistico italiano».