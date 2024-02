Panatta Racquet Club, nel week end la terza edizione del torneo open nazionale

Il padel è tornato a dare spettacolo sui campi dell'Adriano Panatta Racquet Club. Dal 31 gennaio al 4 febbraio il torneo open, giunto alla terza edizione, è ormai diventato un appuntamento fisso. Abbiamo visto sfidarsi 136 atleti sommando il tabellone maschile e quello femminile. Questa nutrita partecipazione di giocatori provenienti da tutto il Veneto e dalle altre regioni, conferma il successo crescente di questo sport, sempre più amato tra gli italiani. La crescita della manifestazione, anno dopo anno, sta cercando di offrire supporto, accoglienza e professionalità ai giocatori, regalando a tutti gli appassionati trevigiani un momento di confronto con un Torneo FITP e, durante gli ultimi giorni, tanti match da guardare. Il torneo ha visto l'adesione di molti padellisti di categoria 2, con la presenza anche di qualche prima categoria.

Gli atleti hanno mostrato un ottimo livello di padel e hanno dato vita a incontri particolarmente appassionanti. La competizione ha proposto una varietà di stili di gioco, con una mescolanza interessante di esperienza e novità. Questa combinazione ha reso il torneo avvincente per i fan del padel che hanno assistito numerosi, dimostrando interesse e supporto per i giocatori. Il titolo maschile è andato al duo formato da William Rota e Matteo Rosingana, che si sono aggiudicati il match decisivo contro Andrea Patracchini e Adrian Matias Baez Clemente al terzo set. L'incontro si è concluso con uno scambio finale spettacolare che ha tenuto gli spettatori con il fiato sospeso. A entrambe le coppie si rivolgono i complimenti per le battaglie delle partite precedenti. Nel tabellone femminile la coppia composta da Camilla Ronchini e Alice Timi si è imposta battendo in finale Diletta Mancinelli e Camilla Livioni in due set molto lottati.

Il torneo ha dimostrato anche le capacità organizzative dell'Adriano Panatta Racquet Club, che si è rivelato ancora una volta un luogo ideale per favorire la socializzazione e l'aggregazione, coinvolgendo gli atleti, gli appassionati di padel e di sport in generale. Un numeroso pubblico ha seguito gli incontri e preso parte agli eventi serali post-partita nel ristorante del club.