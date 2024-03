Le internazionali nella Marca, il programma di aprile è fittissimo

È cominciata la stagione delle internazionali della categoria dilettanti per il Veneto. Domenica 17 marzo il triestino Daniel Skerl, del Cycling Team Friuli, ha vinto la Popolarissima 107 a Treviso davanti a Simone Buda e al messicano Garcia. Ma il programma di aprile è di fuoco.

IL GIRO DEL BELVEDERE TORNA A PASQUETTA CON L’EDIZIONE 101

Dopo il grande successo dell’edizione del centenario, la Classica di Pasquetta è pronta a tornare il 1° aprile e mettere in mostra i campioni del futuro. Confermate dall’organizzazione della Pro Belvedere le novità introdotte quest’anno: la salita di Piai della Vigna e il “Giro del Buongustare”. L’obiettivo è infatti rendere permanenti sia il passaggio dalla salita di Piai della Vigna che il tratto di percorso parallelo, quello enogastronomico definito 'Giro del Buongustare', per mettere in vetrina le eccellenze e i sapori del territorio.

LA PRO BELVEDERE: “LE INIZIATIVE HANNO RACCOLTO CONSENSO UNANIME ED È NOSTRA INTENZIONE RICONFERMALE”

“Le iniziative hanno raccolto il consenso unanime di atleti e pubblico – hanno commentato dalla Pro Belvedere – ed è nostra intenzione confermarle. Il 2023 è stato un anno speciale, che ha segnato i cento anni della nostra storia e ci ha regalato un’edizione splendida. Vogliamo proseguire su questa strada, rendendo sempre più il Giro del Belvedere non solo una gara ciclistica ma anche un evento per la comunità. L’inserimento della salita di Piai della Vigna ha spinto – grazie alla collaborazione con istituzioni e sponsor – all’asfaltatura di un tratto sterrato di Cordignano, mentre il 'Giro del Buongustare' è un’occasione per esaltare i sapori del territorio”.

DIECI VINCITORI DEL GIRO DEL BELVEDERE SONO PASSATI PROFESSIONISTI

Con il passaggio del norvegese Johannes Staune-Mittet, vincitore 2023, al World Team della Jumbo-Visma (Visma-Lease a Bike dall’inizio del prossimo anno), la Classica di Pasquetta vanta una striscia aperta di ben dieci vincitori consecutivi passati tra i professionisti, a riprova di un albo d'oro di tutto rispetto.

LA SALITA DI PIAI DELLA VIGNA SORPRESA FINALE DEL GIRO DEL BELVEDERE

Sulla scia dell’edizione del Centenario, gli organizzatori della Pro Belvedere inseriscono cinque passaggi sul circuito ‘Giro del Buongustare’, due in più dell’anno scorso, con la nuova ascesa di Piai della Vigna presente anche nell’anello finale con Montaner e via delle Longhe. La 85.sima Classica di Pasquetta si caratterizzerà per alcune variazioni sul percorso di gara che rappresentano una promozione per la novità più importante dell’edizione del Centenario.

LE NOVITÀ DEL PERCORSO

Dopo gli 8 giri sul tradizionale circuito iniziale delle Conche, gli atleti affronteranno ben 5 passaggi, due in più rispetto all’anno passato, sull’anello del “Giro del Buongustare”, inaugurato nel 2023 e caratterizzato dallo strappo di Piai della Vigna (500 metri al 9% con una punta al 15%). Anche nel 2024, il circuito intermedio del Giro del Belvedere prevede un percorso enogastronomico aperto al pubblico, destinato ad esaltare le specialità del territorio. Tuttavia, rispetto all’edizione passata, lo strappo di Piai della Vigna verrà affrontato anche nel duplice passaggio sul circuito finale. Un nuovo elemento tecnico di sicuro interesse in grado di sparigliare le carte in tavola in vista della salita del Montaner, che i corridori scaleranno come di consueto dal versante di Borgo Canalet (1,5 Km al 12%), e dello strappo di Via delle Longhe (500 metri al 12% con una punta al 17%). La lunghezza totale del Giro del Belvedere 2024 è di 168 Km (26 km di salita, 122,4 di pianura e 19,6 di discesa) con un dislivello positivo totale di 2085 metri. Sarà quindi il trittico Piai della Vigna-Montaner-Via delle Longhe a incoronare il nuovo vincitore del Giro del Belvedere. L’edizione del Centenario della classica trevigiana è andata al campioncino norvegese Johannes Staune-Mittet, passato professionista nel 2024 con la maglia dello squadrone olandese Team Visma.

UNA TAVOLA PER 35: ECCO LE SQUADRE PER IL TROFEO PIVA 2024 A COL SAN MARTINO IL 7 APRILE

17 formazioni italiane, rappresentanti 8 regioni, e 18 straniere, provenienti da 12 paesi diversi: la gara internazionale organizzata dall’AC Col San Martino (7 aprile) vedrà darsi battaglia alcuni dei migliori talenti U23 a livello globale. Chi vince il Trofeo Piva, solitamente, è un ragazzo destinato a fare il corridore di mestiere. Lo dice l’albo d’oro degli ultimi anni: Giacomo Villa, vincitore nel 2023, è passato professionista con la Bingoal WB, Martin Marcellusi (2022) corre con la VF Group-Bardiani CSF-Faizanè, Juan Ayuso (2021) è uno dei capitani della UAE Team Emirates, Georg Zimmermann (2019) è in Intermarchè-Wanty, e l’elenco, volendo, continua.

SARANNO 35 LE SQUADRE AL VIA DEL TROFEO PIVA

Saranno 35 le squadre al via del Trofeo Piva 2024, 18 italiane, rappresentanti 8 Regioni, e 18 straniere, provenienti da 12 paesi diversi, per un totale di 175 corridori partenti. Ci sarà ovviamente la formazione campione in carica, la Biesse-Carrera, e con lei i team italiani che hanno fatto la storia recente della corsa, la MBH Bank Colpack Ballan CSB e la Zalf Euromobil Désirée Fior, e poi le altre Continental, la Technipes #inEmiliaRomagna, il CT Friuli-Victorious, la Rime-Drali, la Gallina Lucchini Ecotek, la Work Service, la General Store Essegibi F.lli Curia e la Q36.5 Continental, vivaio della formazione Professional svizzera.

CI SARÀ ANCHE LA SQUADRA PROFESSIONAL BARDIANI

A proposito di Professional, anche nel 2024 non mancherà la VF Group-Bardiani CSF-Faizanè, giunta alla sua terza partecipazione, che darà modo ai suoi giovani prospetti di mettersi in mostra e provare a portarsi a casa una delle classiche più prestigiose del calendario U23, come fece Marcellusi nel 2022.

LE SQUADRE SATELLITI DEI PROFESSIONISTI

Tra le straniere, hanno vista sul WorldTour squadre satelliti come la nuova UAE Team Emirates GenZ, l’Astana Qazaqstan DT e la Nippo EF Martigues, mentre tra le Continental vanno segnalate le austriache Tirol KTM e WSA KTM Graz p/b LEOMO, la tedesca Rad-net Oßwald, le slovene CT Kranj, Ljubljana Gusto Santic e Adria Mobil e l’americana Team Skyline.

SARÀ UN’EDIZIONE A TINTE LATINO-AMERICANE

Quest’anno più che mai, inoltre, il Trofeo Piva avrà tinte latino-americane, vista la presenza della colombiana GW Ergo Shimano e della messicana Team Petrolike, gestita dal grande Gianni Savio, senza dimenticare la A.R. Monex - l’anno scorso ha lanciato il talentuosissimo Isaac Del Toro (vincitore dell’Avenir e ora in UAE) - che ha licenza sanmarinese ma ha una forte anima messicana. “Con un calendario internazionale sempre più denso di appuntamenti, non è certo facile riuscire a ritagliarsi il proprio spazio e attrarre le migliori squadre di categoria - spiega il Presidente dell’AC Col San Martino, Mario De Rosso -. Anche per il 2024, però, siamo riusciti ad allestire un parterre di assoluto livello, che vedrà tanti talenti darsi battaglia sulle nostre belle strade. Sono sicuro che anche il vincitore della prossima edizione sarà un ragazzo di cui sentiremo parlare molto nei prossimi anni”.

SQUADRE TROFEO PIVA 2024

Italiane: VF Group-Bardiani CSF-Faizanè, Technipes #inEmiliaRomagna, CT Friuli Victorious, Team MBH Bank Colpack Ballan CSB, Team Rime-Drali, Biesse-Carrea, Gallina Ecotek Lucchini, Work Service Vitalcare Dynatek, Q36.5 Continental, Hopplà-Petroli Firenze-Don Camillo, Mastromarco Fans Club Nibali, Campana Imballaggi Geo&Tex Trentino, UC Trevigiani Energia Pura Marchiol, General Store Essegibi F.lli Curia, Solme-Olmo, Zalf Euromobil Désirée Fior, Team Bike Sicilia.

Straniere: Tirol KTM, WSA KTM Graz p/b LEOMO (Austria), UAE Team Emirates GenZ (Emirati Arabi Uniti), Amical Vélo Club Aixois, Nippo EF Martigues (Francia), GW Ergo Shimano (Colombia), Rad-net Oßwald, MaxSolar (Germania), Zappi Racing Team, Project One (Gran Bretagna), UC Monaco (Principato di Monaco), A.R. Monex (San Marino), CT Kranj, Ljubljana Gusto Santic, Adria Mobil (Slovenia), Team Petrolike (Messico), Team Skyline (USA), Astana Qazaqstan DT (Kazakhstan).

LE ALTRE INTERNAZIONALI PER DILETTANTI

Il 2 aprile c’è il Palio del Recioto a Negrar (Vr), il 14 aprile va in onda il Trofeo Città di San Vendemiano, l’11 agosto il Gran Premio Bonin a Poggiana di Riese Pio X (Tv). In più quest’anno c’è il campionato italiano il 23 giugno a Trissino (Vi) e dal 25 giugno parte il Giro del Veneto che prevede una tappa con arrivo a Badoere scalando il Montello. Dal 4 settembre c’è il Giro del Friuli numero 60 e il 1 ottobre c’è l’internazionale di San Daniele del Friuli. Buon divertimento.