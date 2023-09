Andolfi ed Avbelj fanno rotta verso Sanremo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Sarà un fine settimana particolarmente intenso per i portacolori di Xmotors Team, supportati come di consueto da La Superba, al via della settantesima edizione del Rallye Sanremo, previsto per Venerdì 29 e Sabato 30 Settembre. L'appuntamento con la riviera ligure, per una delle gare più iconiche a livello mondiale, giocherà un ruolo fondamentale nella rincorsa di Fabio Andolfi al titolo di vicecampione tricolore. Con la partita ormai chiusa per il primato il Campionato Italiano Assoluto Rally è pronto a regalare un'accesa lotta per la seconda piazza, obiettivo dichiarato del pilota di casa. Affiancato da Nicolò Gonella, su una Skoda Fabia Rally2 Evo di MS Munaretto, l'idolo di casa si presenterà al via nelle vesti di uomo da battere, avendo centrato qui la vittoria nel 2022. Guardando alla classifica provvisoria del CIAR il portacolori del binomio trevigiano patavino figura attualmente in terza piazza, ad una sola lunghezza di ritardo da Basso. “Abbiamo già corso varie volte qui” – racconta Andolfi – “ed arriviamo dalla vittoria assoluta della passata edizione. Siamo ad un solo punto da Basso e faremo di tutto per centrare un risultato che ci permetta di sorpassarlo. Anche se il campionato è stato già vinto da Crugnola noi vogliamo portarci a casa il titolo di vicecampione italiano. Il fatto che il percorso sia molto simile a quello dello scorso anno, è cambiata solamente una speciale dal 2022, potrebbe giocare a nostro favore. Grazie ad Xmotors Team, a La Superba, ad MS Munaretto, a Pirelli, ad ACI Team Italia, alla mia famiglia ed a tutti i sostenitori che ci sono a fianco in questo 2023.” Se l'alfiere nazionale avrà ancora una carta da giocarsi, prima del termine della stagione, ben diverso sarà l'approccio al Sanremo di un Boštjan Avbelj che dovrà gettare il cuore oltre l'ostacolo per conquistare la vetta del Campionato Italiano Rally Promozione. Il pilota sloveno, alla guida di una seconda Skoda Fabia Rally2 Evo di MS Munaretto, andrà all'attacco di un Bottarelli che comanda le operazioni con otto punti di margine. Il coefficiente maggiorato, qui a quota 1,5, metterà sul piatto un bottino pesante per la finale. Da non sottovalutare anche la fotografia del CIAR che lo vede in quarta posizione assoluta, a soli diciannove punti dal terzo gradino del podio occupato dal compagno di colori Andolfi. “Il Sanremo sarà il nostro ultimo appuntamento del CIRP” – racconta Avbelj – “e ci troveremo a giocarci la vittoria del campionato con Bottarelli, davanti di noi per otto punti. Abbiamo preparato al meglio questa importante trasferta quindi le nostre aspettative sono indubbiamente alte. Sarà una bella sfida per noi, essendo che si tratterà della nostra prima partecipazione a Sanremo. Abbiamo però già dimostrato, nel corso della stagione, di avere il potenziale per essere competitivi anche in eventi che non abbiamo mai affrontato prima. Daremo tutto per portare a casa la vittoria nel CIRP. Un grande ringraziamento va sempre fatto ad MS Munaretto, ad Xmotors Team, a La Superba ed a tutti i partners che ci hanno permesso di vivere questa bellissima stagione nella massima serie italiana dedicata ai rally.”