Xmotors, Avbelj prepara a Como il finale di stagione

È da metà Luglio che in Italia si sono perse le sue tracce ma con il Rally Città di Bassano che inizia ad avvicinarsi, ultima tappa di un International Rally Cup che lo vede incontrastato dominatore con oltre cinquanta punti di vantaggio sul primo degli inseguitori, per Boštjan Avbelj è il momento di tornare a calarsi nell'abitacolo. L'ultimo fine settimana di Ottobre potrà regalare al pilota sloveno il successo nella serie IRC e quale migliore occasione per allenarsi se non quella di confrontarsi con i protagonisti del Campionato Italiano Rally Asfalto, pronti a giocarsi l'ultimo round al Rally Trofeo ACI Como. Un'operazione congiunta, quella messa in atto per portarlo in campo, che vedrà Xmotors Team, La Superba ed MS Munaretto, quest'ultimo impegnato a fornire una Skoda Fabia Rally 2 Evo da condividere con Damijan Andrejka, unire le proprie forze per puntare ad essere protagonisti.

“Grazie alla collaborazione con la scuderia La Superba e con MS Munaretto” – racconta Francesco Stefan (presidente Xmotors Team) – “siamo riusciti a mettere in piedi la partecipazione al Como. Sarà una presenza importante per noi, essendo la prima nel Campionato Italiano Rally Asfalto, e lavoreremo compatti per dare il meglio al nostro Boštjan. Si tratterà principalmente di una gara spot, indipendentemente dal fatto che sia l'ultima del CIRA, perchè a fine mese ci giocheremo il titolo IRC. Quest'anno abbiamo portato a casa due secondi assoluti ed una vittoria. Siamo in testa con oltre cinquanta punti sul secondo e lo scorso anno, al Città di Bassano, abbiamo fatto man bassa, battendo la concorrenza locale.” “Sarà la nostra prima apparizione nel CIRA” – sottolinea Avbelj – “e sono particolarmente grato a tutti quelli che ci stanno dando l'opportunità di essere al via del Como. Il nostro principale obiettivo sarà quello di prepararci al meglio per il Bassano, gara che abbiamo vinto lo scorso anno e che ci permetterebbe di portare a casa l'IRC. Grazie, di cuore, ad Xmotors Team, a La Superba e ad MS Munaretto per questa opportunità. Daremo il massimo per puntare in alto.”

Saranno due le giornate di gara previste per la quarantunesima edizione dell'appuntamento comasco, iniziando da un Venerdì 21 Ottobre che si articolerà sulla speciale di “Bellagio” (11,45 km) e sulla doppia ripetizione di “Sormano - Zelbio - Nesso” (15,00 km), secondo passaggio in notturna, mentre il Sabato seguente la sfida si sposterà sulla duplice tornata di “Alpe Grande” (8,86 km) e di “Val Cavargna” (21,80 km) per un totale di oltre cento chilometri cronometrati. “Non avendo mai corso qui” – aggiunge Avbelj – “il nostro obiettivo è quello di affrontare il maggior numero di chilometri possibili con la nostra Skoda Fabia Rally 2 Evo, preparandoci al meglio per il finale di stagione nell'IRC. Sicuramente faremo del nostro meglio per raggiungere il miglior risultato possibile. Di certo sarà un rally davvero molto difficile, caratterizzato da prove speciali con una sede stradale stretta e molto tecnica. Si tratta, per noi, di una nuova sfida quindi vedremo alla fine delle due giornate quanta velocità saremo in grado di esprimere.”