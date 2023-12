Treviso si regala il colpaccio di Natale: espugnato il parquet della diretta concorrente

Impresa di Martina Treviso che si regala un grande colpaccio espugnando il campo di Matelica. Super terzo quarto delle orange, con tante giocatrici in doppia cifra.

La partita

La cronaca (Fonte LBF) - Treviso prova subito a prendere il controllo del match grazie a quattro punti consecutivi, ma Matelica non la lascia scappare e la tripla di Kraujunaite trova la parità a quota 8. La squadra di casa trova sei punti consecutivi negli ultimi due minuti del quarto, lasciando a secco le avversarie: il primo periodo si chiude dunque sul 16-10.

Al rientro in campo Matelica va in grande difficoltà dal punto di vista realizzativo e manda a segno un solo punto nei primi sette minuti di gioco.

Treviso ne approfitta e, con nove punti segnati, si porta davanti sul 17-19. La tripla di Gramaccioni a 3.11 dalla fine del quarto è il primo canestro delle marchigiane dal campo, che da quel momento però si scuotono e si riportano avanti di due possessi (23-19). C’è grande equilibrio tra le due squadre, ma è Treviso a chiudere il primo tempo davanti, sul 26-27.

Nella terza frazione Matelica mette a referto soli 9 punti, contro i 16 delle avversarie, che prendono dunque il comando del match. Grazie a un parziale di 2-9 nei minuti finali della terza frazione Treviso riesce infatti a dare una sterzata al match, portandosi sul 35-43 a fine terzo quarto.

Sette punti consecutivi di Sanchez aprono il quarto periodo di Matelica e riportano le marchigiane fino al -1 (42-43). La squadra di casa ha la palla per portarsi davanti ma non la sfrutta e Treviso ne approfitta per provare a scappare grazie a cinque punti consecutivi di Pobozy (46-53).

Matelica non riesce più a riavvicinarsi perché Treviso trova continuità in attacco ed è chirurgica dalla lunetta e il match si chiude dunque sul 54-62. Tre giocatrici in doppia cifra per Treviso, che prende 14 rimbalzi d’attacco contro i soli 9 delle avversarie, ottenendo così ben 17 punti da seconde opportunità.

Per Treviso è una vittoria fondamentale in chiave playoff, mentre per Matelica è la prima sconfitta dopo cinque successi consecutivi. Le marchigiane perdono invece il passo di Udine e restano a quota 18 in classifica.

Il tabellino

Halley Thunder Matelica - Martina Treviso 55 - 62 (16-10, 26-27, 35-43, 55-62)



HALLEY THUNDER MATELICA: Kraujunaite* 9 (1/5, 2/4), Cabrini* 6 (1/2, 1/5), Stronati NE, Celani, Georgieva, Gramaccioni* 13 (4/9, 1/4), Gonzalez NE, Zamparini NE, Poggio* 5 (2/5 da 2), Montelpare, Offor* 11 (4/8, 0/1), Sanchez 11 (3/8, 1/2)

Allenatore: Sorgentone D.

Tiri da 2: 15/40 - Tiri da 3: 5/18 - Tiri Liberi: 10/13 - Rimbalzi: 38 9+29 (Offor 11) - Assist: 14 (Cabrini 4) - Palle Recuperate: 7 (Kraujunaite 2) - Palle Perse: 16 (Kraujunaite 5)



MARTINA TREVISO: Zagni 3 (0/2, 1/2), Vespignani* 14 (1/2, 2/4), Amabiglia 4 (1/3 da 3), Perini* 10 (5/14, 0/1), Moretti 5 (1/3, 1/2), D'Angelo C.* 11 (4/10, 1/4), Gini, Pobozy* 7 (2/13 da 2), Da Pozzo* 8 (3/3 da 2), Egwoh

Allenatore: Matassini A.

Tiri da 2: 16/49 - Tiri da 3: 6/17 - Tiri Liberi: 12/14 - Rimbalzi: 45 14+31 (Vespignani 7) - Assist: 14 (Vespignani 3) - Palle Recuperate: 9 (Vespignani 2) - Palle Perse: 12 (Perini 4)

Arbitri: Silvestri G., Lilli M.