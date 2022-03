Disfatta in trasferta per il Treviso Basket: Brescia vince 101-78

Nella sfida valida per la 22^ giornata di campionato, la Nutribullet Treviso Basket scende in campo al PalaLeonessa di Brescia. Coach Magro, che tenta il record societario di vittorie consecutive, schiera per la palla a due Petruccelli, Mitrou-Long, Della Valle, Burns e Eboua. I 5 titolari di TVB, invece, sono Russell, Dimsa, Sokolowski, Akele e Sims.

PRIMO QUARTO

I primi punti della partita arrivano dopo oltre un minuto e mezzo di gioco e portano la firma di Amedeo Della Valle, 2-0. Mitrou-Long in sottomano e Dimsa con la tripla portano il punteggio sul 4-3. Akele realizza il primo vantaggio Treviso, ma Petruccelli con l’and-one porta i suoi sul 7-5. Ai liberi di Russell, risponde Cobbins (9-7). Petruccelli con la tripla e l’appoggio e Della Valle con i 2 punti piazzano il parziale bresciano per il 16-7. Jones schiaccia il nuovo -7 in uscita dal time out, ma Cobbins replica per il 18-9. A Imbrò risponde Della Valle e un canestro di Bortolani firma il 21-13, che chiude il primo periodo.

SECONDO QUARTO

Un canestro e fallo in contropiede di Bortolani apre il secondo parziale, seguito dal canestro di Moss (23-16). Dopo le triple di Moore da una parte e Bortolani dall’altra, un libero dello stesso Moore segna il 27-19. Bortolani con la seconda tripla del periodo riavvicina TVB 27-22. 5 punti di Mitrou-Long e Gabriel con i liberi ripristinano il vantaggio 33-22. Dopo il botta e risposta di Chillo e Della Valle dall’arco, Brescia si porta sul 38-25 grazie a una magia di Mitrou-Long. A una tripla di Dimsa replica Cobbins con l’appoggio e con un gancio Sims riporta TVB a -10, 40-30. Della Valle e Laquintana servono Cobbins per il 44-30. Un giro in lunetta per Dimsa manda le squadre negli spogliatoi sul 44-32.

TERZO QUARTO

Al piazzato di Sims seguono l’appoggio di Petruccelli e la tripla di Della Valle per il 48-34. Un gioco da 4 punti per Imbrò riavvicina TVB, ma ancora una volta Della Valle punisce gli avversari (51-38). Imbrò dai 6.75 riporta a -10 Treviso, ma un alley-oop per Gabriel porta Brescia 53-41. Akele realizza servito da Sims, ma Mitrou-Long e Gabriel continuano a macinare punti (57-43). A due liberi per Della Valle seguono il runner di Mitrou-Long e la bomba di Imbrò per il 61-46. Della Valle con due triple e Cobbins con il canestro e fallo (antisportivo di Imbrò) firmano il parziale di 9-0 per il massimo vantaggio della formazione di casa, 70-46. A due liberi di Sokolowski, rispondono Cobbins con un altro alley-oop e Moss con il jumper del 74-48. Dimsa permette a TVB di scollinare quota 50 punti, ma Mitrou-Long con un altro canestro dei suoi ottiene il 76-51. Altri liberi per Sokolowski, il tap in in schiacciata di Jones e la tripla di Moore allo scadere siglano il 79-55.

QUARTO QUARTO

Dimsa torna a segnare dall’arco e una palla schiacciata da Jones per Chillo segna il 79-60. Eboua si iscrive alla lista dei marcatori di Brescia e la tripla di AJ porta il punteggio sull’81-63. Laquintana e Gabriel in contropiede ottengono il nuovo +22. Allo stesso Gabriel, però, viene fischiato un tecnico per flopping e Bortolani converte il libero. Un canestro convalidato e una tripla di Laquintana e due punti di Imbrò portano la gara sul 90-66. Jones da una parte e Burns dall’altra segnano il 92-68. Ai giri in lunetta di Chillo e di Sims, risponde Petruccelli (95-71). Con un alley-oop per Eboua, i liberi di Bortolani e un canestro di Sims il punteggio è di 97-75. I liberi di di Laquintana e Sims firmano il 99-76. Akele e Petrucelli realizzano per chiudere la partita, 101-78.

La maratona di TVB non si ferma qui: la Nutriullet, infatti, dopo la doppietta con Manresa, scenderà in campo mercoledì contro il Tofas Bursa per la quinta giornata di Top 16 di Basketball Champions League.

BRESCIA-TREVISO 101-78

GERMANI BRESCIA: Mitrou-Long 15 (5/6, 1/6), Della Valle 23 (4/5, 5/6), Petruccelli 13 (3/5, 2/3), Eboua 4 (2/3, 0/1), Burns 2 (1/1); Gabriel 7 (3/3, 0/2), Moore 7 (2/3 da 3), Parrillo, Cobbins 15 (7/8), Biatcha, Laquintana 7 (2/4, 1/2), Moss 4 (2/2, 0/1). All.: Magro

NUTRIBULLET TREVISO BASKET: Russell 2 (0/1 da 3), Dimsa 14 (0/1, 4/7), Sokolowski 4 (0/3 da 3), Akele 6 (3/5), Sims 9 (3/7, 0/2); Faggian 0 (0/1), Ronca, Bortolani 14 (2/7, 2/5), Imbrò 14 (2/2, 3/7), Chillo 6 (1/1, 1/4), Jones 9 (3/4, 1/3). Ne: Jurkatamm. All.: Menetti

ARBITRI: Attard, Vicino, Pepponi

NOTE: pq 21-13, sq 44-32, tq 79-55. T.l.: BS TV 17/20. Da 2: BS , TV 14/29. Da 3: BS , TV 11/32. Rimbalzi: BS 4+25 (Cobbins 1+6), TV 11+21 (Akele 1+4). Assist: BS 26 (Della Valle e Laquintana 6), TV 12. Perse: BS 12, TV 19 (Dimsa 5). Recuperi: BS 12, TV 6. Antisportivo a Imbrò al 26’47 (66-46). Tecnico a Gabriel al 32’41” (85-63). Infortunio a Russell al 15’10”