Colpo di Treviso, ecco la nuova Guardia a disposizione del Coach

La Nuova Pallacanestro Treviso comunica in una nota di stampa di aver trovato l’accordo con la Cestistica Spezzina per uno scambio fra atlete tesserate. A La Spezia andrà Sofia Moretti, che chiude la sua avventura in orange con 16 partite con 15,3 minuti d’impiego e 4,2 punti di media a gara.

"La società - si legge ancora nella nota - ringrazia Sofia per l’impegno profuso in questi mesi con la maglia di Martina Treviso e le augura le migliori fortune per il proprio futuro".

Arriva a Treviso Anna Capra, play/guardia classe 2003, atleta che nonostante la giovane età ha già esperienza nel campionato di serie A2 avendo indossato le maglie di Vigarano, Firenze e La Spezia in A2 e quella di Broni in serie A1. Fin qui in stagione per lei 16 partite con 101 punti segnati.

Capra si unirà al gruppo già dall’allenamento odierno e sarà a disposizione di coach Matassini già per la trasferta di sabato a Udine