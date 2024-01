Vittoria al cardiopalma per Treviso, espugnato il parquet della squadra emiliana

Vittoria al cardiopalma per la Martina Treviso, che ha la meglio, in trasferta, sulla Pallacanestro Vigarano per 63-68. Successo sofferto e con una grande reazione nel finale quando è arrivata la rimonta decisiva per la vittoria.

Con questo successo, il decimo in stagione, la Nuova Pallacanestro Treviso sale al settimo posto in classifica agganciando la Futurosa Trieste

LA PARTITA

La cronaca (Fonte Ufficio Stampa LBF) - La squadra di casa si porta davanti sin dal primo periodo e riesce a difendere il suo vantaggio per tutto il primo tempo, chiuso sul 25-33. Nella terza frazione Vigarano prova a riavvicinarsi e grazie alla tripla di Siciliano a un minuto dalla fine ritrova il vantaggio per 43-42.

Vespignani sulla sirena riporta avanti Treviso, ma alle soglie dell’ultimo periodo, il match è in grande equilibrio, sul punteggio di 46-47. Nell’ultima frazione Vigarano scappa a +6 grazie a due triple consecutive di Siciliano (53-47), ma Treviso ritrova la parità a quota 57 grazie al canestro da oltre l’arco di Vespignani.

A un minuto e mezzo dalla fine la squadra ospite è avanti di soli tre punti (61-64), ma Vigarano sbaglia il possesso per avvicinarsi ulteriormente per due occasioni consecutive.

Dall’altra parte Perini non sbaglia e con meno di venti secondi sul cronometro mette due possessi tra le due squadre (61-66) e Treviso, grazie alla precisione dalla lunetta, chiude sul 63-68.

A Vigarano non basta un’ottima prova da 31 punti di Siciliano, perché dall’altra parte Treviso manda a referto tutte le giocatrici entrate, centrando così il secondo successo consecutivo.

IL TABELLINO

Pallacanestro Vigarano - Martina Treviso 63 - 68 (13-19, 25-33, 46-47, 63-68)



PALLACANESTRO VIGARANO: Conte 2 (1/1 da 2), Tintori* 12 (3/7, 1/6), Feoli 1 (0/1 da 3), Moretti, Siciliano* 31 (5/12, 3/10), Cutrupi* 5 (2/6 da 2), Minelli* 7 (0/5, 2/3), Gonzalez NE, Cavalli, Armillotta, Pepe* 5 (1/1, 1/2) Allenatore: Castelli A.

Tiri da 2: 12/33 - Tiri da 3: 7/22 - Tiri Liberi: 18/23 - Rimbalzi: 37 11+26 (Cutrupi 16) - Assist: 7 (Cutrupi 2) - Palle Recuperate: 9 (Cutrupi 4) - Palle Perse: 20 (Siciliano 4) - Cinque Falli: Minelli



MARTINA TREVISO: Zagni 6 (0/1, 2/5), Vespignani* 11 (1/3, 1/4), Amabiglia 3 (1/1 da 3), Perini* 6 (2/4, 0/3), Lazzari NE, Moretti 2 (1/2, 0/1), D'Angelo C.* 14 (2/10, 2/5), Gini 2 (1/1, 0/2), Pobozy* 6 (3/6 da 2), Da Pozzo* 8 (4/5 da 2), Egwoh 10 (5/11 da 2) Allenatore: Matassini A.

Tiri da 2: 19/43 - Tiri da 3: 6/21 - Tiri Liberi: 12/16 - Rimbalzi: 40 13+27 (Egwoh 12) - Assist: 11 (Vespignani 6) - Palle Recuperate: 12 (Egwoh 4) - Palle Perse: 18 (D'angelo 5) - Cinque Falli: Pobozy

Arbitri: Di Gennaro D., Faro S.