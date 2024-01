Treviso batte Vincenza nel derby e vola in piena zona playoff

La Martina Treviso vince il derby veneto contro la Velcofin Interlocks AS Vicenza, con il punteggio finale di 60-50 nel match valido per la 15° giornata del Girone B dal Campionato di Serie A2 di basket femminile.

LA PARTITA

La cronaca (Fonte Ufficio Stampa LBF) - Vicenza prova subito a partire forte, trovando quattro punti consecutivi in quarantacinque secondi, ma Treviso non si fa sorprendere e con cinque consecutivi di D’angelo riesce prima ad agganciare le avversarie a quota 6 e poi a mettere la testa davanti.

L’equilibrio continua a regnare per tutto il primo periodo, ma è Treviso a provare il primo mini allungo: Vespignani chiude il quarto con la tripla che sancisce il 17-13. Con i liberi di Egwoh all’inizio del secondo periodo Treviso si porta sul +6, ma Vicenza risponde con un parziale di 2-9 che le consente di riprendere il comando del match sul 21-22.

Vitari con la tripla mette due punti tra la sua squadra e le avversarie (23-25), ma D’angelo è in gran forma (13 dopo i primi venti minuti per lei) e riporta subito la situazione in parità.

Treviso torna avanti con Vespignani e dopo venti minuti la squadra di casa è davanti per 29-25. D’angelo prova a far scappare Treviso sul +7 (32-25), ma Togliani e Belosevic riavvicinano Vicenza fino al -2 (32-30). La squadra ospite non riesce mai ad agguantare la parità e ancora Chelsea D’angelo ne approfitta per riportare di nuovo la sua squadra sul +7 con cinque punti consecutivi (40-33). Vicenza prova di nuovo a rispondere mettendone cinque di fila e alle soglie dell’ultimo periodo il match è molto aperto, sul punteggio di 40-38.

Con un parziale di 5-0 Treviso si porta subito sul +7 in apertura di ultimo quarto e nonostante i tentativi di rimonta della squadra avversaria riesce sempre a difendere il suo vantaggio. Vicenza torna infatti anche fino al -2, ma non riesce mai a sfruttare le occasioni per andare davanti.

La squadra di casa infatti si difende bene e con un perfetto 6/6 dalla lunetta di D’angelo e Pobozy nell’ultimo minuto porta a casa la vittoria per 60-50. D’angelo è l’MVP indiscussa del match, dato che con 28 punti messi a referto segna quasi il 50% dei punti della sua squadra.

Pobozy è subito dietro con 16, con Treviso che vince anche la sfida a rimbalzo per 38-32. Nonostante una migliore percentuale dal campo (40% contro 33%) Vicenza incassa la sconfitta, figlia soprattutto delle 18 palle perse e di un difficile 33% ai liberi. Treviso aggancia Matelica a quota 18 al sesto posto, mentre Vicenza si deve arrendere alla dodicesima sconfitta della sua stagione.

IL TABELLINO

Martina Treviso - Velcofin Interlocks Vicenza 60 - 50 (17-13, 29-25, 40-38, 60-50)



MARTINA TREVISO: Zagni 3 (1/3 da 3), Vespignani* 5 (0/3, 1/4), Amabiglia*, Lazzari NE, Moretti 2 (1/1 da 2), D'Angelo C.* 28 (6/11, 4/5), Gini, Pobozy* 16 (4/11, 0/1), Da Pozzo* 4 (1/3, 0/1), Egwoh Ashley 2 (0/0, 0/0)

Allenatore: Matassini A.

Tiri da 2: 12/32 - Tiri da 3: 6/21 - Tiri Liberi: 18/23 - Rimbalzi: 38 11+27 (Da Pozzo 8) - Assist: 10 (Vespignani 6) - Palle Recuperate: 7 (Da Pozzo 3) - Palle Perse: 14 (D'angelo 4)



VELCOFIN INTERLOCKS VICENZA: Belosevic* 12 (4/7, 1/2), Togliani* 12 (3/3, 2/4), Bevolo 5 (1/3, 1/3), Fontana, Sturma 2 (1/4 da 2), Pellegrini* 2 (1/6, 0/5), Assentato* 3 (1/2, 0/1), Peserico 2 (1/2, 0/1), Reschiglian NE, Ruffo, Vitari* 12 (3/5, 2/4)

Allenatore: Zara F.

Tiri da 2: 15/32 - Tiri da 3: 6/20 - Tiri Liberi: 2/6 - Rimbalzi: 32 6+26 (Belosevic 9) - Assist: 8 (Togliani 3) - Palle Recuperate: 7 (Fontana 2) - Palle Perse: 18 (Belosevic 4)

Arbitri: Luchi M., Melai M.