Treviso firma l'impresa, battuta a domicilio la seconda forza del Girone

Il Martina Treviso firma l'impresa sul parquet dell'ARAN Cucine Panthers Roseto con una rimonta epica nel quarto periodo. La squadra trevigiana espugna il campo della seconda forza del campionato senza Pobozy infortunata e piazzando una rimonta di cuore, gioco e coraggio

LA PARTITA

Attacchi timidi in apertura di gara, questo però rende le ostilità divertenti ed equilibrate fino al piccolo break delle padrone di casa che chiudono avanti 14-10 il primo quarto.

Le abruzzesi mostrano la loro pericolosità con i tiri da dietro l'arco che fruttano un parziale di 11-2 dopo 5' di secondo quarto; le venete rispondono con un break di 0-6 dimezzando lo svantaggio.

Ma Roseto affonda nuovamente il colpo riportandosi sul massimo vantaggio prima che le ospiti segnino il 31-20 alla fine della prima frazione. La seconda forza della classe abbassa vistosamente il ritmo di gioco per non permettere alla compagine rivale di rimettersi in careggiata, una strategia vincente che porta le abruzzesi sul +13 a 3' dalla mezz'ora.

il break di 2-6 operato da Treviso è il primo campanello d'allarme per una possibile rimonta e così il terzo quarto termina sul 45-36.

Roseto comincia il quarto periodo alla grande ripristinando l'ampio margine di vantaggio già registrato in precedenza, tuttavia i minuti successivi sono un blackout completo con le ospiti che ne approfittano e firmano un incredibile parziale di 2-17, ribaltando di fatto la gara e vincendo con il punteggio finale di 51-53.

Le 'pantere' mandano in doppia cifra Sorrentino (15 punti) e Botteghi (10 punti e 5 assist), ci sono anche 9 punti per Maroglio e 7 punti con 5 rimbalzi per Tourè; le trevigiane fanno il colpo gobbo trascinate da Egwoh (14 punti e 13 rimbalzi), D'angelo (11 punti e 10 rimbalzi) e Gini (11 punti, in uscita dalla panchina).

IL TABELLINO

ARAN Cucine Panthers Roseto - Martina Treviso 51 - 53 (14-10, 31-20, 45-36, 51-53)



ARAN CUCINE PANTHERS ROSETO: Aispurua* 4 (2/9, 0/2), Resemini, Toure 7 (3/6 da 2), Botteghi* 10 (3/8, 1/1), Sorrentino* 15 (2/8, 3/8), Bona NE, Cecili*, Miccio, Bardare', Mattera* 6 (3/4 da 2), Polimene NE, Maroglio 9 (0/1, 3/4) Allenatore: Padovano M.

Tiri da 2: 13/37 - Tiri da 3: 7/22 - Tiri Liberi: 4/8 - Rimbalzi: 34 9+25 (Aispurua 10) - Assist: 12 (Botteghi 5) - Palle Recuperate: 5 (Aispurua 2) - Palle Perse: 15 (Botteghi 3)



MARTINA TREVISO: Zagni 4 (1/1, 0/3), Vespignani* 8 (1/6, 0/5), Amabiglia, Capra, Perini* 3 (0/3, 1/1), Lazzari NE, D'Angelo C.* 11 (4/9, 0/7), Gini 11 (3/4 da 3), Da Pozzo* 2 (0/1, 0/2), Egwoh Ashley* 14 (7/14 da 2) Allenatore: Matassini A.

Tiri da 2: 13/34 - Tiri da 3: 4/24 - Tiri Liberi: 15/18 - Rimbalzi: 47 16+31 (Egwoh Ashley 13) - Assist: 10 (Vespignani 3) - Palle Recuperate: 10 (Vespignani 4) - Palle Perse: 17 (Vespignani 3)

Arbitri: Lillo D., Iaia A.