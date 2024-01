Treviso, la beffa arriva sul filo della sirena: vincono i padroni di casa

Vittoria al cardiopalma per Pallacanestro Femminile Umbertide, che ha la meglio su Martina Treviso per 58-55. Gara condotta per 39 minuti dalle orange, che in emergenza, vanno vicine al colpaccio. A 10" dalla fine la tripla della vittoria di Umbertide.

LA PARTITA

La cronaca (Fonte Ufficio Stampa LBF) - Baldi e D’Angelo firmano il primo 4-0 per Umbertide, ma Pobozy e D’Angelo prendono in mano l’attacco di Treviso e grazie ai loro canestri la squadra ospite impatta a quota 8. Il parziale complessivo della squadra è di 0-8 e in questo modo Treviso riesce a portarsi davanti sull’8-14. Umbertide risale la china fino al -1 (13-14), ma Treviso chiude il quarto davanti 13-18. Zagni e Pobozy danno il +9 a Treviso nella seconda frazione (13-22), ma nella prima metà di quarto entrambe le squadre faticano molto a trovare la via del canestro

Umbertide risale la china fino al -3 (21-24), ma con Vespignani e Amabiglia la squadra ospite torna a +8 (21-29) e chiude il quarto sul 24-31. Con il canestro di Sammartino a inizio terzo periodo Umbertide prova a riavvicinarsi fino al -3 (34-37), ma il gioco da tre punti di Vespignani ricaccia subito indietro le avversarie. Sammartino risponde con una tripla, e il libero di D’angelo vale il -2 per Umbertide (38-40). Treviso però non trema e mette a referto un parziale di 0-8 in poco più di un minuto e mezzo, riportandosi così sul +10 (38-48).

Umbertide mangia altri due punti alle avversarie, con il quarto che si chiude dunque sul 40-48. Nell’ultimo periodo la situazione si ribalta completamente, con Umbertide che riesce a portarsi fino al -2 dopo quasi sei minuti di gioco (48-50). Baldi firma il -1 e Sammartino con una tripla completa la rimonta: con poco meno di tre minuti da giocare le squadre sono in parità a quota 53. Baldi risponde a Pobozy che fa 2/4 dalla lunetta e con un minuto e mezzo sul cronometro le due squadre sono appaiate a quota 55. Sammartino sbaglia il canestro del possibile vantaggio e D’Angelo fa lo stesso dall’altra parte.

Treviso chiama timeout, ma è Umbertide ad avere palla e a trovare il vantaggio al rientro in campo con la tripla di Stroscio. È il primo vantaggio delle umbre, ma è quello decisivo: sul cronometro mancano solo 11 secondi e Treviso affida a Chelsea D’Angelo la tripla del possibile pareggio.

L’australiana sbaglia e dopo un match passato a rincorrere Umbertide si porta a casa la vittoria per 58-55. Il parziale di 18-7 dell’ultimo quarto è quello decisivo per la squadra di casa che vince grazie a un buon 38% dal campo e a una Beatrice Baldi da 19 punti e 6 rimbalzi. Treviso manda tre giocatrici in doppia cifra, con Da Pozzo che va anche in doppia doppia (11+15), ma perde lucidità nei secondi finali, scivolando così al settimo posto in classifica. Umbertide scavalca invece Rovigo e si porta al decimo posto in attesa del match tra Ancona e Abano Terme, in programma il 7 marzo.

IL TABELLINO

PF Umbertide - Martina Treviso 58 - 55 (13-18, 24-31, 40-48, 58-55)



PF UMBERTIDE: Sammartino* 11 (1/4, 3/5), Pompei* 4 (2/2, 0/1), D'Angelo F.* 5 (1/3 da 2), Scarpato, Pangalos 9 (4/8, 0/3), Stroscio* 8 (2/8, 1/1), Gianangeli, Colli NE, Paolocci, Baldi* 19 (7/11, 1/2), Cupellaro 2 (1/2, 0/2)

Allenatore: Staccini M.

Tiri da 2: 18/44 - Tiri da 3: 5/16 - Tiri Liberi: 7/8 - Rimbalzi: 39 7+32 (D'Angelo F. 10) - Assist: 9 (Pangalos 5) - Palle Recuperate: 5 (Baldi 2) - Palle Perse: 9 (Baldi 3)



MARTINA TREVISO: Zagni 4 (1/3, 0/1), Vespignani* 9 (3/5, 0/2), Amabiglia 3 (0/2, 1/1), Lazzari NE, Moretti*, D'Angelo C.* 11 (3/16, 1/6), Gini 3 (1/1 da 3), Pobozy* 12 (5/10 da 2), Da Pozzo* 11 (4/5, 1/1), Egwoh 2 (1/1 da 2)

Allenatore: Matassini A.

Tiri da 2: 17/44 - Tiri da 3: 4/14 - Tiri Liberi: 9/18 - Rimbalzi: 40 9+31 (Da Pozzo 15) - Assist: 10 (Vespignani 7) - Palle Recuperate: 4 (D'Angelo C. 4) - Palle Perse: 10 (Vespignani 2)

Arbitri: Spinelli I., Procida A.