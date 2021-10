La Nutribullet vince ancora: 75-79 a Trento

Dopo la splendida vittoria ad Atene in Basketball Champions League, per la quinta giornata di campionato la NutriBullet Treviso Basket scende in campo alla BLM Group Arena di Trento e sfida l’Aquila Basket. Per Trento, coach Lele Molin schiera in campo Flaccadori, Caroline, Williams, Saunders e Reynolds. La starting lineup di TVB, invece, è composta da Russell, Sokolowski, Dimsa, Akele e Sims.

Trento-TVB, la gara

Sokolowski e Sims realizzano immediatamente nelle prime due azioni della gara per l’iniziale 0-4. Altro canestro questa volta dalla lunga distanza per Treviso, che con Akele raggiunge lo 0-7, ma Williams sblocca l’attacco trentino con la bomba del 3-7. Flaccadori infila il -2 dalla media, seguito da un giro in lunetta per Caroline (6-7). Sokolowski torna a segnare con la seconda tripla dell’attacco trevigiano, ma Flaccadori penetra e trova i 2 punti dell’8-10. Akele con il tap in e Sims con l’appoggio riportano il team ospite a +6 (8-14). Al canestro di Saunders risponde Dimsa con il gioco a due con Akele per il 10-16. Caroline schiaccia in testa a tutta la difesa di TVB, ma Akele è carichissimo in questo inizio partita e converte un altro canestro dal mid range per il 12-18. Dall’angolo replica Ladurner, ma un fallo antisportivo fischiato a Reynolds regala a Dimsa due liberi e la penetrazione del 14-22. Ancora Saunders si prende sulle spalle l’attacco del team di casa e dopo un canestro impossibile di Akele il punteggio si porta sul 16-24. Un’altra penetrazione di Flaccadori gli permette di arrivare a canestro (18-24). Dopo i liberi di Reynolds e il canestro di Williams da rimbalzo offensivo proprio sull’errore del compagno, Bortolani realizza di potenza il 21-26 che chiude il primo quarto. I primi 2 punti del secondo quarto sono di Reynolds, per i liberi dopo la stoppata di Jones considerata irregolare dalla terna (23-26). Capitan Toto Forray riporta il punteggio in parità a quota 26 e costringe coach Menetti al time out. Bortolani brucia la retina con la bomba del nuovo +3, mentre Williams in contropiede realizza il 28-29. Flaccadori e Bradford con due giri in lunetta conquistano il primo vantaggio dei padroni di casa (31-29). Ora TVB fatica davvero in attacco e subisce anche il canestro di Reynolds del 33-29. Sims impone il proprio fisico in area e riavvicina i suoi a -2, ma Saunders segna in faccia al difensore per il 35-31. Un libero di Sokolowski e un canestro di Sims riportano Treviso a 1 solo punto di svantaggio, ma lo stesso Sims commette poi antisportivo che regala i liberi a Williams (37-34). Le due formazioni vanno negli spogliatoi sul 37-36 grazie al canestro di Sokolowski servito in area da Sims e alla stoppata dello stesso.

Un canestro di Flaccadori a centro area apre il secondo tempo, a cui risponde immediatamente Akele (39-38). Bortolani a centro area riporta il team di coach Menetti in vantaggio, ma Flaccadori guadagna i liberi del 41-40. Alla schiacciata di Sims servita splendidamente da un super Akele qui a Trento, seguono altri liberi per la Dolomiti Energia, questa volta di Caroline (43-42). Alla spettacolare schiacciata di Sims su assist di Dimsa, Forray da una parte e Bortolani dall’altra infilano le due triple del 46-47. Quattro punti di fila di Williams riportano Trento in controllo (50-47). Uno splendido gioco a 2 Sokolowski-Dimsa permette al secondo di appoggiare il -1, ma è sempre Forray a riallontanare la squadra di casa, con la tripla del 53-49. L’alley oop in contropiede di Flaccadori per Caroline fa esplodere il pubblico della BLM Group Arena e regala a Trento il massimo vantaggio (55-49). Con due giri in lunetta Russell realizza i primi punti della sua partita e riavvicina Treviso 55-52. Il terzo parziale si conclude 55-54 dopo i liberi di Akele. Una rubata della difesa trevigiana permette a Jones di affondare la bimane del nuovo vantaggio ospite, 55-56. Mezzanotte con sicurezza infila la tripla, a cui risponde Russell che pesca la magia da 2 punti per il 58-59. La bomba di Saunders e la penetrazione del solito Russell portano il punteggio in parità a 61. Sokolowski realizza dall’angolo e Russell ne appoggia altri 2 importantissimi per il 61-65. In uscita dal time out Williams segna il -2 e Forray spegne gli entusiasmi trevigiani con l’ennesima tripla della sua serata (66-65). Un tap in e un appoggio di Jones riportano sopra Treviso, 66-69, ma ancora lui, Toto Forray, piazza la bomba della parità. Un giro in lunetta di Caroline sigla il 71-69, ma Dimsa conquista il nuovo +1 con una super tripla a 1 minuto e mezzo dalla fine del match. Un libero di Jones e la fondamentale tripla di Sokolowski a 38 secondi dalla fine regalano a TVB un grande sospiro di sollievo (71-76). Alla penetrazione e canestro di Caroline, segue il fallo immediato di Forray su Russell che converte un libero per il 73-77. Un jumper di Flaccadori riporta il team di casa a -2 a poco meno di 6 secondi dal termine. Dimsa subisce fallo sistematico della difesa e realizza 1 dei due liberi, con il pallone che però viene sporcato da Trento, facendo passare ulteriore tempo. Akele converte altri due liberi a 3 secondi dal termine del match e TVB conquista la vittoria sul 75-79 (trevisobasket.it).

Trento-TVB, il tabellino

DOLOMITI ENERGIA TRENTO – NUTRIBULLET TREVISO 75-79

DOLOMITI ENERGIA: Flaccadori 14 (5/9, 0/2), Saunders 9 (3/6, 1/2), Reynolds 7 (2/6, 0/4), Caroline 9 (2/7, 0/1), Williams 13 (4/7, 1/3); Bradford 3 (1/2, 0/4), Forray 15 (0/4, 5/7), Mezzanotte 3 (1/2 da 3), Ladurner 2 (1/1).Ne: Conti, Morina, Dell’Anna. All.: Molin

NUTRIBULLET: Russell 11 (2/6, 1/2), Dimsa 12 (3/6, 1/6), Sokolowski 13 (3/8, 2/6), Akele 14 (4/4, 1/1), Sims 12 (6/9); Bortolani 10 (2/2, 2/6), Casarin 0 (0/1, 0/2), Chillo 0 (0/1 da 3), Jones 7 (3/3). Ne: Vettori, Pellizzari, Imbrò. All.: Menetti

ARBITRI: Lanzarini, Bongiorni, Vita

Foto trevisobasket.it