Basket A2 femminile, la Podolife Treviso vince il derby con la Ecodent Alpo

Bella vittoria per la Podolife Treviso che dopo una partenza a rilento pian piano recupera e batte l'Ecodent Alpo per 85-77 grazie alle scatenate Zagni e Rosset da 20 punti, ma anche ai 14 di una chirurgica ex Ramò. Dall'altra parte 18 per Moriconi, 17 per Marinkovic nella partita di Alpo, che ritrova anche Turel (13 punti per lei).

La partita - Primo quarto che vede avanti quasi sempre l'Ecodent grazie soprattutto ad un'ispiratissima Anja Marinkovic che inizia la sua gara con due triple (6-9). Per Treviso risponde Gini da tre (9-9), Marinkovic arriva a quota 9 sui 13 di squadra (10-13) e la neo entrata Pastore si iscrive al festival del tiro da tre (11-16).

Soglia sigla il +7 (11-18) che viene ribadito dalla solita Marinkovic (13-20): gli occhi però sono tutti puntati su Anna Turel che fa il suo esordio in biancoblu a 2 minuti dalla fine del quarto. Anna va a segno quasi subito dalla lunetta (15-21), Moriconi si inventa il +9 (16-23) e l'ultimo canestro del tempo è dell'ex Ramò (18-23).

Nel secondo quarto Treviso si riporta subito a -1 (22-23) ma l'Ecodent risponde con le triple di Turel, Vitari e Rosignoli che valgono il +8 (24-32). Ma non è finita perché Vitari colpisce di nuovo da oltre l'arco e Rosignoli appoggia da sotto il pallone della doppia cifra di vantaggio (26-37).

Marinkovic commette però un fallo antisportivo e subito dopo coach Nicola Soave si fa fischiare un fallo tecnico: la Podolife non capitalizza dalla lunetta (1/3) e dall'altra parte Mancinelli completa un'azione da tre punti (27-40).

Le orange sono tenute a galla da Ramò che ne mette 4 consecutivi (31-42) ma la risposta veronese è di Rosignoli da tre per il massimo vantaggio della serata (31-45). Nell'ultimo minuto e mezzo del periodo le biancoblu si rilassano un po' e subiscono un break di 10-0 chiuso dalla tripla di Diodato per il 41-45 di metà partita.

Il terzo quarto inizia con la tripla di Turel (41-48), Vespignani risponde dalla lunetta (43-48), poi arriva un altro discutibile fallo tecnico alla panchina ospite "colpevole" di esultanza per una palla recuperata, seguita dall'espulsione di coach Soave.

A metà tempo è parità (53-53), Mancinelli commette il suo quarto fallo (inesistente) e viene richiamata in panchina ma è il momento di Moriconi: tripla del 55-57 e time out Treviso.

Ultimi minuti letali per l'Alpo che non segnerà più sino a fine tempo e la Podolife chiude il quarto con un 7-0 per il 62-57 all'ultimo mini-riposo.

L'Ecodent dimostra grande carattere e grande cuore ad inizio quarto periodo: 4 punti consecutivi di Pastore (64-61), triple di Moriconi e Turel e ospiti che rimettono il naso avanti (66-67): Ramò però prende per mano la sua squadra che sigla un parziale di 8-0 che sembra chiudere i conti (75-67).

Dall'altra parte Turel fa vedere che è tornata sul serio, mette la tripla del 75-70 e tiene vive le speranze villafranchesi. La squadra di Iurlaro tuttavia è più lucida nel finale e raggiunge la doppia cifra di vantaggio (82-72), l'Alpo non ne ha più, fallisce qualche conclusione di troppo ed arriva così anche il massimo vantaggio arancione (85-74), game over dopo la tripla di Turel (85-77).

Il tabellino di Podolife Treviso - Ecodent Alpo 85 - 77 (18-23, 41-45, 62-57, 85-77)

PODOLIFE TREVISO: Zagni* 20 (3/6, 4/7), Vespignani* 12 (4/7, 0/2), Diodati 5 (1/1, 1/1), Amabiglia NE, Gatti, Egwho* 5 (2/6 da 2), Rosset* 20 (3/5, 2/3), Cagossi NE, Gini* 6 (2/5 da 3), Ramò 14 (6/6 da 2), Sponchiado NE, Volpato 3 (1/3 da 2) Allenatore: Iurlaro F.

Tiri da 2: 20/34 - Tiri da 3: 9/18 - Tiri Liberi: 18/25 - Rimbalzi: 21 4+17 (Rosset 7) - Assist: 12 (Rosset 5) - Palle Recuperate: 8 (Rosset 4) - Palle Perse: 7 (Rosset 2)

ECODENT ALPO: Marinkovic* 17 (3/3, 3/5), Turel 13 (0/1, 4/7), Fiorentini NE, Rosignoli* 8 (1/1, 2/4), Diene* 2 (1/2, 0/1), Moriconi* 18 (3/3, 4/8), Soglia, Furlani NE, Vitari 4 (1/2 da 3), Mancinelli* 9 (4/5, 0/1), Franco NE, Pastore 6 (3/6, 0/1) Allenatore: Soave N.

Tiri da 2: 15/21 - Tiri da 3: 14/29 - Tiri Liberi: 5/7 - Rimbalzi: 26 5+21 (Mancinelli 5) - Assist: 8 (Moriconi 3) - Palle Recuperate: 5 (Turel 2) - Palle Perse: 16 (Turel 5) - Cinque Falli: Moriconi

Arbitri: Spina S., Maino G.