Nutribullet Treviso Basket: la società saluta Davide Casarin

Il Treviso Basket ha comunciato che Davide Casarin e la società hanno trovato l'accordo per la rescissione consensuale del contratto. Nei giorni scorsi Davide ha disputato in Champions League l’ultima partita in maglia TVB al Palaverde e al termine ha salutato tifosi e compagni con affetto ricambiato. Questo il suo saluto: “Ringrazio Treviso Basket per l'opportunità che mi ha concesso e colgo l'occasione per ringraziare il Club, i compagni e i tifosi per questi mesi passati insieme”. La società a sua volta augura un caloroso bocca al lupo a Davide per il prosieguo della sua carriera, ringraziando il giocatore per il suo contributo in questa stagione.