Bebe Vio vince i Mondiali di scherma paralimpica: «Esempio di vita e sport»

Una tribuna gremita, in ogni ordine di posto, ha ammirato la protagonista più attesa dei Mondiali di scherma paralimpica. La fiorettista Bebe Vio è diventata campionessa del mondo infiammando il pubblico del PalaTerni che ha lungamente applaudito l’azzurra.

In sequenza Bebe ha eliminato l’ucraina Pozniak (15-0), la britannica Moore (15-2), la giapponese Sakurai (15-5) e l’atleta di Hong Kong Tong con il punteggio di 15-6, al termine della semifinale. Infine il successo sulla cinese Xiao (15-6) che l’ha consacrata con l’iride, nella specialità fioretto B. Un percorso netto per Beatrice che si è concessa all’ovazione del PalaTerni. Tanti ragazzi delle scuole ma anche famiglie che hanno approfittato della giornata di sabato, per poter prendere confidenza con una struttura che potrebbe diventare centrale per la città. Ottimo anche Emanuele Lambertini che ha ottenuto la medaglia d’argento, nella spada A.

Il commento di Zaia

«Questa ragazza non conosce limiti, nella vita per la quale ha combattuto duramente, come nello sport, dove continua a prendersi, e a dare a tutti noi, enormi soddisfazioni. Complimenti davvero - commenta a caldo il Governatore del Veneto, Luca Zaia -. Oltre al grande valore sportivo delle imprese di Bebe, è altrettanto importante il messaggio che manda a tutti da anni con il suo entusiasmo, impegno e voglia di vivere: nella vita tutti dobbiamo avere il coraggio di non mollare mai di fronte alle avversità» conclude il presidente del Veneto.