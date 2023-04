Bebe Vio conquista l'oro nel fioretto alla Coppa del Mondo Paralimpica

Bebe Vio ha conquistato la medaglia d'oro nel fioretto (Categoria B) durante la tappa di sabato 22 aprile alla Coppa del Mondo di scherma paralimpica in corso a Nimes (Francia). Per la campionessa veneta si tratta dell'ennesimo trionfo sportivo in carriera.

«C’è un’intera Regione che, con orgoglio, tifa una campionessa che continua a mietere successi - le parole di plauso del Governatore Zaia -. I miei complimenti a Beatrice Vio, che ci ha stupiti nuovamente con una grande prova nel fioretto, cogliendo un oro meritatissimo. Bebe ha affrontato il ritorno alle competizioni con grande passione, dopo lo stop dovuto all’infortunio. Sono certo che la nostra campionessa è pronta a ulteriori, grandi, risultati. Non solo nello sport: nei prossimi giorni affronterà la sessione di laurea, dimostrando che lo sport è fucina di campioni anche al di fuori delle competizioni. Faremo tutti il tifo per lei!»